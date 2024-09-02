Sinopsis Film 2012, Ancaman Kiamat di Depan Mata

JAKARTA - Sinopsis film 2012 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 2012 adalah film epik fiksi ilmiah bertema bencana yang dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Roland Emmerich dan ditulis bersama oleh Emmerich serta Harald Kloser.

Film ini dibintangi oleh John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Oliver Platt, Thandiwe Newton, Danny Glover, dan Woody Harrelson. Berdasarkan fenomena tahun 2012, plot film ini mengikuti perjalanan seorang ahli geologi bernama Adrian Helmsley (Ejiofor) dan seorang novelis bernama Jackson Curtis (Cusack) saat mereka berjuang untuk bertahan hidup dari serangkaian peristiwa katastropik, termasuk gempa bumi, letusan gunung berapi, megatsunami, dan banjir global.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 39% berdasarkan 247 ulasan dan peringkat rata-rata 5,20/10.

Sinopsis Film 2012

Pada tahun 2009, seorang ahli geologi asal Amerika, Adrian Helmsley, mengunjungi seorang astrofisikawan bernama Satnam Tsurutani di India Timur dan mengetahui bahwa jenis neutrino baru dari semburan matahari sedang memanaskan inti Bumi. Ketika kembali ke Washington, D.C., Adrian segera memberi tahu Kepala Staf Gedung Putih, Carl Anheuser, dan Presiden Thomas Wilson tentang ancaman tersebut.

Pada tahun 2010, lebih dari empat puluh enam negara mulai membangun sembilan bahtera di Himalaya, Tibet, dan menyimpan artefak-artefak penting di lokasi-lokasi yang aman. Nima, seorang biksu Buddha, dievakuasi bersama kakek-neneknya, sementara saudaranya, Tenzin, bergabung dalam proyek pembangunan bahtera. Dana tambahan untuk proyek ini diam-diam dikumpulkan dengan cara menjual tiket kepada orang-orang kaya seharga €1 miliar per orang.

Pada tahun 2012, Jackson Curtis, seorang penulis fiksi ilmiah yang sedang berjuang, bekerja sebagai sopir bagi seorang miliarder Rusia bernama Yuri Karpov di Los Angeles. Mantan istri Jackson, Kate, bersama anak-anak mereka, Noah dan Lilly, tinggal dengan pacar baru Kate, seorang ahli bedah plastik sekaligus pilot amatir bernama Gordon Silberman. Jackson membawa Noah dan Lilly berkemah di Taman Nasional Yellowstone. Ketika mereka menemukan Danau Yellowstone yang telah mengering dan dipagari oleh Angkatan Darat Amerika Serikat, mereka ditangkap dan dibawa kepada Adrian. Mereka kemudian bertemu dengan seorang teoris konspirasi sekaligus penyiar radio bernama Charlie Frost, yang memberi tahu Jackson tentang teori perpindahan kerak bumi milik Charles Hapgood serta kalender Panjang Mesoamerika yang memprediksi kiamat dan bencana global pada tahun 2012, dan bahwa pemerintah dunia sengaja membungkam siapa saja yang mencoba memperingatkan publik.

Meskipun awalnya skeptis, Jackson mulai mempercayai peringatan Charlie setelah melihat tanda-tanda yang menguatkan teori tersebut. Di Bandara Santa Monica, setelah mengantarkan anak-anak Yuri, Alec dan Oleg, yang juga memperingatkan akan bencana yang akan datang sebelum mereka naik pesawat, Jackson menyewa sebuah Cessna 340A dan segera pergi menyelamatkan keluarganya. Ketika Pantai Pasifik dilanda gempa bumi berkekuatan 10,9 yang menyebabkan pantai itu tenggelam ke Samudra Pasifik, Jackson dan keluarganya berhasil mencapai bandara dan membawa Cessna tersebut terbang.

Kelompok ini kemudian terbang ke Yellowstone dan Jackson mengambil peta lokasi bahtera milik Charlie. Kaldera Yellowstone meletus, sementara Charlie tetap tinggal untuk menyelesaikan siaran radionya dan akhirnya tewas tertimpa puing-puing. Menyadari mereka memerlukan pesawat yang lebih besar untuk terbang ke Asia, kelompok ini mendarat di Bandara Internasional McCarran di selatan pusat kota Las Vegas untuk mencari pesawat yang lebih besar.

Sementara itu, Adrian, Carl, dan Putri Pertama Laura terbang menuju bahtera, sedangkan Presiden Wilson tetap tinggal di Gedung Putih untuk menyampaikan pidato kepada bangsa. Jackson kemudian menemukan keluarga Karpov, pacar Yuri, Tamara, dan pilot mereka, Sasha. Sasha dan Gordon membawa keluarga mereka terbang dengan Antonov An-500, sementara abu vulkanik dari Kaldera menyelimuti Lembah Las Vegas.