Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 34

JAKARTA - Sinopsis sinetron 'Cinta Yasmin' episode 34, Minggu (31/9.2024) bercerita tentang Yasmin yang mulai merasa ada kejanggalan dengan keluarga Cakradinata, terutama setelah mengetahui earphone-nya terlacak di dekat mobil Prasetyo. Ia kemudian menceritakan hal tersebut kepada Romeo.

Tak lama kemudian, Romeo mencoba mencari earphone tersebut di mobil Prasetyo dan menemukannya di kantong jasnya. Ketika Prasetyo datang dan menyadari apa yang terjadi, ia mencoba menghindari pertanyaan Romeo tentang keberadaannya saat kebakaran rumah sakit.

Romeo mulai mencurigai adanya keterlibatan Rangga. Namun Prasetyo segera melapor kepada Ajeng tentang kecurigaan Romeo.

Sinopsis Sinetron 'Cinta Yasmin' Episode 34 (Foto: MNC Media)



Sementara itu, Alysa berusaha menunjukkan perhatian lebih kepada Romeo dengan menyiapkan kamar dan memasak sarapan untuknya. Namun Romeo sudah pergi lebih dulu. Rangga yang merasa terganggu dengan perhatian Alysa pada Romeo, semakin marah setelah mendengar kecurigaan Romeo bahwa Rangga terlibat dalam kebakaran.

Hal ini memicu konfrontasi antara mereka, yang secara tidak sengaja dilihat oleh Yasmin.



Keadaan semakin rumit ketika Rangga mengetahui bahwa kebakaran rumah sakit sebenarnya adalah ulah Ajeng demi dirinya. Rangga kemudian meminta Ajeng untuk menyerahkan masalah Romeo kepadanya.

Sementara itu, Romeo merasa bersalah telah menuduh Rangga dan meminta Dirga menyelidiki lebih dalam mengenai Prasetyo.