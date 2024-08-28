Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 29

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin Episode 29 bercerita tentang Dirga yang memberitahu Romeo bahwa Heru memiliki sahabat bernama Arif yang bisa membantu mereka dalam penyelidikan.

Yasmin yang mendengar nama Heru ingin tahu lebih banyak tentang kematian ayahnya. Dalam perjalanan, saat Romeo membantu Yasmin memasang sabuk pengaman yang tersangkut, wajah mereka hampir bersentuhan.

Di sisi lain, Rangga merasa cemburu saat melihat video yang menampilkan Romeo dan Yasmin, dan tanpa sadar merusak dokumen penting di tempat kerjanya. Sementara itu, Yasmin mendapat informasi bahwa Romeo adalah anak Heru.

Sinopsis sinetron Cinta Yasmin. (Foto: RCTI)

Geram mengetahui hal tersebut, Yasmin langsung menghadap Romeo. Namun pria itu memilih berbohong dan mengklaim dirinya harus merahasiakan identitasnya agar bisa leluasa masuk ke rumah Heru.

Prasetyo, yang berusaha mencari kebenaran, menemui seorang tukang sketsa untuk menggambar wajah Dyah. Ketika Prasetyo akhirnya menemukan Dyah, perempuan itu terkejut dan memukulnya hingga terkapar.