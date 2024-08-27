Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 28: Persaingan dalam Tubuh Cakradinata Memanas!

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:57 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Episode 28: Persaingan dalam Tubuh Cakradinata Memanas!
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 28. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin Episode 28 bercerita tentang Alysa yang tiba-tiba sakit saat melakukan wawancara penting. Baskara kemudian meminta Romeo untuk menemani Yasmin menggantikan Alysa dalam mempresentasikan rumah sakit mereka.

Kepercayaan diri Yasmin saat presentasi sukses mencuri perhatian banyak pihak. Namun bagi Rangga, keberadaan Romeo menemani Yasmin saat presentasi sangat menyebalkan. Karena pria itu memiliki banyak waktu berduaan dengan perempuan pujaannya. 

Di lain pihak, Oma Niken akhirnya meneken kesepakatan dengan keluarga Cakradinata dan secara khusus meminta Yasmin untuk berkunjung ke kediaman pribadinya. Oma Niken menggunakan kesempatan itu untuk berfoto bersama Yasmin dan Rangga. 

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)

Namun, Rangga langsung merasa kecewa ketika Yasmin meminta Oma Niken agar tidak mengunggah foto tersebut di media sosial. Ajeng kemudian memberikan saran kepada Rangga untuk lebih getol mendekati Yasmin.

Untuk menarik perhatian Yasmin, Rangga memberikan kado kepada perempuan itu. Sayang, Yasmin menolak pemberian Rangga tersebut. Alysa juga marah ketika menonton video liputan rumah sakit yang menampilkan interaksi ciamik Yasmin dan Romeo.

Lalu bagaimana cara Rangga memenangkan hati Yasmin demi mendapatkan kepercayaan Baskara? Saksikan sinetron Cinta Yasmin di RCTI sinyal digital 28 UHF, setiap hari, pukul 20.00 WIB.*

(SIS)

