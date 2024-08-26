JAKARTA - Tora Sudiro telah menikahkan putri sulungnya Azzahra Nabila Sudiro dengan Muhammad Ivan Lubis pada, Minggu (25/8/2024) di Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Prosesi akad nikah juga berjalan khidmat dan tertutup. Sebagai orangtua yang baru pertama kali menikahkan anak, Tora Sudiro mengaku khawatir salah membaca teks ijab kabul.
"Saya takut salah (baca pas akad) saya melihatnya (teks) juga jadi buram, nggak pakai kacamata juga, nggak kebaca juga," kata Tora Sudiro usai akad nikah.
Suami Mieke Amalia itu juga merasa panik, kendati begitu ia tetap merasa senang karena akad nikah berjalan lancar.
"Pokoknya ada panik paniknya gitu. Tapi saya senang sih. Panik sih, tangan keringetan, ini masih keringetan," ungkap Tora Sudiro.
Tora Sudiro juga memuji Muhammad Ivan Lubis saat membacakan ijab kabul dengan lantang dalam satu tarikan napas.
"Malah mantu saya yang bacanya lugas terus mandang mata saya, hebat juga nih anak," ujar Tora Sudiro.