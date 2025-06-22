Nabila Melahirkan, Tora Sudiro dan Mieke Amalia Resmi Jadi Kakek Nenek

JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga besar Tora Sudiro. Putri sulungnya, Azzahra Nabila Sudiro, baru saja melahirkan anak pertamanya pada Sabtu 21 Juni 2025. Momen yang telah lama dinantikan selama sembilan bulan itu akhirnya datang juga, dan menjadi hari penuh haru bagi seluruh keluarga.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Mieke Amalia dalam akun Instagram miliknya. Rasa bahagia terpancar jelas dalam unggahan Mieke.

“21 Juni 2025. Penantian selama 9 bulan ini akhirnya datang juga,” tulis Mieke Amalia, Minggu (22/6/2025).

Dalam unggahannya, Mieke mengabarkan kelahiran cucu pertamanya dari pasangan Nabila Sudiro dan suaminya, E. Muhammad Ivann. Bayi mungil itu diberi nama Kanoadria Adenang Lubis, dan akrab disapa “Baby Noa”. Ia lahir dengan berat sekitar 3,08 kilogram dan panjang 48,5 sentimeter.

“Air mata haru bahagia benar terasa sekali hari ini. Telah lahir anak pertama dari kaka @nabilasudiro & bang @Emuhammadivann, cucu pertama kami, cicit pertama KANOADRIA ADENANG LUBIS,” tulis Mieke dengan penuh rasa syukur.

Tak kalah bahagia, Tora Sudiro juga menyampaikan perasaannya yang campur aduk lewat Instagram. Aktor senior itu kini resmi menyandang status sebagai kakek.

“Woohooo punya cucu kitaaa. Alhamdulillah. Ada mirip dikitlah ama kakeknyaa,” tulis Tora, menyisipkan candaan khasnya.