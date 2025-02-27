Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Keluar Zona Nyaman, Cerita Tora Sudiro Pertama Kali Main Film Horor Tanpa Komedi

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |18:44 WIB
Keluar Zona Nyaman, Cerita Tora Sudiro Pertama Kali Main Film Horor Tanpa Komedi
Keluar Zona Nyaman, Tora Sudiro Pertama Kali Main Film Horor Tanpa Komedi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tora Sudiro untuk pertama kalinya terlibat dalam film horor tanpa unsur komedi melalui Janur Ireng. Pengalaman ini menjadi tantangan tersendiri baginya, mengingat selama ini ia lebih dikenal sebagai aktor di film bergenre komedi atau horor-komedi.

"Ini horor pertama yang serius. Selama ini kan horor tapi ada komedinya," ujar Tora Sudiro di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Suami Mieke Amalia ini mengaku sempat terkejut saat pertama kali ditawari membintangi film horor murni. Pasalnya, selama ini ia selalu menghindari genre horor.

Keluar Zona Nyaman, Tora Sudiro Pertama Kali Main Film Horor Tanpa Komedi
Keluar Zona Nyaman, Tora Sudiro Pertama Kali Main Film Horor Tanpa Komedi

"Jadi di Janur Ireng ini tiba-tiba suatu hari gue ditawarin, 'Lu mau gak main film tapi bukan komedi?' Terus gue tanya, 'Film apa?' Dijawab, 'Horor.' Waduh. Gue tadinya tuh paling gak mau main film horor," ungkapnya.

Alasan Tora menolak film horor pun cukup unik. Ternyata, ia takut dengan hal-hal berbau supranatural, termasuk hantu. Selain itu, ia juga merasa kurang cocok dengan proses syuting film horor yang biasanya dilakukan hingga pagi hari. Namun, manajernya akhirnya berhasil meyakinkannya untuk menerima tawaran tersebut.

"Gue penakut, gue takut sama setan-setanan. Kedua, kalau film horor tuh biasanya syutingnya sampai pagi, gue tuh gak kuat syuting sampai pagi. Akhirnya manajer gue bilang, 'Ini bagus buat lo'," lanjutnya.

Setelah mempertimbangkan perjalanan kariernya yang selama ini berkutat di genre komedi, Tora memutuskan untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang selama ini dihindari.

"Gue pikir-pikir, gue udah terlalu nyaman di komedi kan udah bertahun-tahun. Ternyata belakangan banyak yang lebih lucu. Yaudah, gue coba sesuatu yang gue takutin, gue coba horor," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149572/tora_sudiro-Jsfu_large.jpg
Tora Sudiro Bahagia Dikaruniai Cucu Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149385/tora_sudiro-51SL_large.jpg
Nabila Melahirkan, Tora Sudiro dan Mieke Amalia Resmi Jadi Kakek Nenek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054347/tora_sudiro-7JP2_large.jpg
Tora Sudiro Akui Panik saat Menikahkan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/33/3026068/tora-sudiro-sebut-konser-coboy-junior-jadi-acara-musik-paling-membekas-di-hatinya-ppKLXrUoQv.jpg
Tora Sudiro Sebut Konser Coboy Junior Jadi Acara Musik Paling Membekas di Hatinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/598/3015836/tora-sudiro-kesulitan-cari-baju-koko-untuk-perannya-sebagai-ustaz-di-kartu-kerluarga-vision-gZnmmVTBX4.jpg
Tora Sudiro Kesulitan Cari Baju Koko untuk Perannya Sebagai Ustaz di Kartu Kerluarga Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/598/3012576/transformasi-tora-sudiro-jadi-ustadz-dalam-series-kartu-keluarga-aSlsWN7dtv.jpg
Transformasi Tora Sudiro Jadi Ustadz dalam Series Kartu Keluarga
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement