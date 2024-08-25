Putri Tora Sudiro Resmi Dinikahi Muhammad Ivan Lubis dengan Maskawin Logam Mulia 25 Gram

JAKARTA - Putri sulung Tora Sudiro, Azzahra Nabila Sudiro resmi menikah dengan pria pilihan hatinya, Muhammad Ivan Lubis pada hari ini, Minggu (25/8/2024).

Prosesi akad nikah itu digelar secara tertutup di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan foto yang beredar di Instagram story Nabila Sudiro, salah satu saksi dari pihak pria dalam pernikahan mereka yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo. Sementara saksi dari Nabila Sudiro yaitu Indro Warkop.

Putri Tora Sudiro Resmi Dinikahi Muhammad Ivan Lubis dengan Maskawin Logam Mulia 25 Gram (Foto: Instagram/@nabilasudiro)

Tora Sudiro mengucap syukur lantaran akad nikah itu berjalan lancar.

"Aman, Alhamdulillah saya Tora Sudiro hari ini berlaku sebagai wali nikah berhasil menikahkan anak saya dengan Ivan kekasih hatinya sejak lama bersama-sama," ujar Tora Sudiro di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, Minggu (25/8/2024).