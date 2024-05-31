Tora Sudiro Kesulitan Cari Baju Koko untuk Perannya Sebagai Ustaz di Kartu Kerluarga Vision+

JAKARTA - Tora Sudiro mendapatkan kesempatan untuk memerankan karakter ustaz bernama Soleh Bejo di series Vision+ Kartu Keluarga.

Tentu ini menjadi pengalaman pertama bagi Tora, ia harus menghapal ayat. Namun hal itu tak bisa dijalani dengan baik.

"Pengalaman pertama saya menjadi ustaz, mulai syuting saya kasih ide mau baca ayat ini itu, tapi saya gak bisa semua, tantangan baru," ungkap Tora Sudiro saat ditemui di Vision+ Content Showcase Parade, Jumat (31/5/2024).

Selain itu, dalam series garapan sutradara Sukhdev Singh suami Bunga Zainal ini, Tora Sudiro mengalami kesulitan untuk mencari baju koko. Sebab ukuran badannya Tora yang terlalu tinggi dan besar, sehingga ia pun harus memakai gamis.

Tora Sudiro kesulitan cari baju koko (Foto: MNC Media)

"Baju, ukurannya gak normal baju koko doang. Akhirnya beli baju gamis, karena panjangnya gak umum," terang Tora Sudiro.

Kartu Keluarga menceritakan perjuangan seorang single mother yang terpaksa harus terlibat dalam suatu pernikahan palsu, demi mendapatkan Kartu Keluarga yang baru, hanya supaya dia bisa mendaftarkan anak satu-satunya masuk ke SMP favorit, yang berada di zona sekolah berbeda kecamatan.

Series Kartu Keluarga telah tayang perdana pada Jumat (31/5/2024) di aplikasi Vision+.

