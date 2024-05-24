Transformasi Tora Sudiro Jadi Ustadz dalam Series Kartu Keluarga

JAKARTA – Tora Sudiro comeback ke layar kaca dengan membintangi series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Dia berperan sebagai Soleh Bejo, mantan residivis yang bertobat dan menjadi seorang ustadz.

Tora mengungkapkan, Ustadz Soleh Bejo digambarkan sebagai seorang pria yang kocak dan kerap bertingkah konyol. Series Kartu Keluarga akan memberikan tontonan berbeda untuk Anda karena memadukan genre komedi dan drama keluarga.

Aktor 51 tahun tersebut akan beradu akting dengan sederet aktor ternama Tanah Air dalam series ini, dari Roy Marten, Tio Pakusadewo, hingga dua pemain utamanya, Dimas Anggara dan Bunga Zainal.

Series Kartu Keluarga bercerita tentang Sri Widuri (Bunga Zainal) yang menjalani pernikahan palsu dengan pengusaha batik bernama Ambardi (Dimas Anggara). Dia rela melakukan hal itu untuk mendapat kartu keluarga yang akan digunakannya untuk mendaftarkan sang anak masuk SMP.

Transformasi Tora Sudiro di dalam series ini bisa Anda tonton di Vision+, pada 31 Mei mendatang. Atau, Anda dapat mengakses platform ini melalui link ini atau mengunduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store.

BACA JUGA: Ayah Mertua Sesumbar Lee Seung Gi akan Lunasi Utangnya

Delapan episode Kartu Keluarga dapat Anda akses dengan berlangganan Vision+ Premium dengan ragam original series, Video on Demand berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)