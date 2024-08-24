Keahlian Saskeh Series dalam Menyajikan Konten Komedi Spontan

JAKARTA - Saskeh Series dikenal sebagai YouTuber yang menyajikan konten POV (Point Of View) penuh humor dan kreativitas. Menariknya, dia kerap kali menggunakan filter lucu dalam konten-kontennya.

Tak sekadar membuat konten, Saskeh Series juga sempat berkolaborasi dengan content creator Farel Tarek. Dalam kolaborasi itu, Farel tampak sibuk mencari ponselnya dan bertanya apakah Saskeh Series melihat barang pribadinya tersebut.

Keahlian Saskeh Series dalam Menyajikan Konten Komedi Spontan dan Filter Lucu. (Foto: MNC Media)

Namun Saskeh justru menanggapi pertanyaan Farel dengan tawa tanpa henti. Reaksi Farel tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa dia sedang berbohong. Namun ternyata alasan Saskeh tertawa karena ponsel itu sebenarnya ada di tangan Farel.

Konten tersebut menampilkan kepiawaian Saskeh Series yang memadukan komedi dengan cerita sederhana. Bagi Anda yang ingin menonton keseruan konten Saskeh, bisa mengunjungi akun @saskeh_series di Instagram.*

(SIS)