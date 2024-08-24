Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keahlian Saskeh Series dalam Menyajikan Konten Komedi Spontan

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |22:01 WIB
Keahlian Saskeh Series dalam Menyajikan Konten Komedi Spontan
Keahlian Saskeh Series dalam Menyajikan Konten Komedi Spontan dan Filter Lucu. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Saskeh Series dikenal sebagai YouTuber yang menyajikan konten POV (Point Of View) penuh humor dan kreativitas. Menariknya, dia kerap kali menggunakan filter lucu dalam konten-kontennya. 

Tak sekadar membuat konten, Saskeh Series juga sempat berkolaborasi dengan content creator Farel Tarek. Dalam kolaborasi itu, Farel tampak sibuk mencari ponselnya dan bertanya apakah Saskeh Series melihat barang pribadinya tersebut.

Saskeh Series.
Keahlian Saskeh Series dalam Menyajikan Konten Komedi Spontan dan Filter Lucu. (Foto: MNC Media)

Namun Saskeh justru menanggapi pertanyaan Farel dengan tawa tanpa henti. Reaksi Farel tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa dia sedang berbohong. Namun ternyata alasan Saskeh tertawa karena ponsel itu sebenarnya ada di tangan Farel. 

Konten tersebut menampilkan kepiawaian Saskeh Series yang memadukan komedi dengan cerita sederhana. Bagi Anda yang ingin menonton keseruan konten Saskeh, bisa mengunjungi akun @saskeh_series di Instagram.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
