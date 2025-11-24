Azia Serius Belajar Laundry, Tapi Asbunnya Tetap Mengacaukan Segalanya

JAKARTA - Azia memulai harinya di laundry dengan satu tujuan: berada di sana seharian siapa tahu baju yang ia cari muncul di tempat itu. Mbaknya mengizinkan, tapi dengan syarat Azia harus memakai seragam laundry. Azia setuju, ganti baju, lalu malah pose-pose ala majalah dulu sebelum mulai bekerja.

Setelah itu, Mba laundry mengajarkan Azia proses pertama yaitu mengecek baju dan celana satu-satu untuk memastikan tidak ada benda nyelip seperti uang. Setelah dicek, sekitar 20 pcs baju dimasukin ke mesin cuci dan Azia menekan tombol yang waktunya 45 menit.

Azia juga diminta menuang sabun cuci dan pewangi ke dalam mesin. Setelah itu mereka pindah ke mesin pengering untuk memastikan apakah baju-baju tersebut sudah kering. Semua langkah tetap dilakukan sambil mbaknya ngasih arahan dan Azia tetap dengan gaya candaan khasnya, meski di tengah-tengah sempat serius nanya soal suka duka kerja di laundry, yang tetap dipotong sama asbunnya sendiri.

Begitu baju selesai dikeringkan, Azia belajar memindahkan baju-baju itu ke keranjang dan lanjut diajarin cara menyetrika. Waktu mencoba menyetrika untuk pertama kalinya, Azia langsung salah. Mbankya langsung bilang, “kalo kaya gini nanti di complain!” sambil ngasih contoh yang benar.

Azia akhirnya mengulang lagi sampai hasilnya rapi. Mbankya pun mengiyakan setelah melihat percobaan kedua Azia yang jauh lebih bagus, walaupun proses belajarnya penuh dengan candaan khas Azbun.

(kha)