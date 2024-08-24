Advertisement
HOT GOSSIP

Ciri-Ciri Orang Mau Pinjam Uang Versi Saskeh Series, Dijamin Bikin Ngakak

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |15:50 WIB
Ciri-Ciri Orang Mau Pinjam Uang Versi Saskeh Series, Dijamin Bikin Ngakak
Ciri-ciri orang mau pinjam uang versi Saskeh Series. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Content creator Saskeh Series kembali menghadirkan video sederhana dengan komedi segar penuh tawa di YouTube Shorts. Terbaru, dia mengunggah video seputar ciri-ciri orang yang mau meminjam uang. 

Dalam video itu, Saskeh menggambarkan, orang yang ingin meminjam uang biasanya akan memulai percakapan basa-basi. Ini bisa menjadi canggung dan terasa aneh jika Anda tidak terlalu kenal atau jarang berkomunikasi dengan orang tersebut. 

Ciri-ciri orang mau pinjam uang versi Saskeh Series. (Foto: MNC Media)
Ciri-ciri orang mau pinjam uang versi Saskeh Series. (Foto: MNC Media)

Cara Saskeh Series menyajikan isu yang begitu dekat dengan masyarakat dalam balutan humor menjadi salah satu alasan kontennya begitu diminati. “Memang kejadian nyata,” ujar seorang warganet.

Untuk bisa menikmati konten-konten seru Saskeh Series lainnya, silakan mengunjungi channel YouTube @saskehseries.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
