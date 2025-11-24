Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Seharian di Laundry, Azia Langsung Kena Omel!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |20:45 WIB
Seharian di Laundry, Azia Langsung Kena Omel!
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - Azia datang ke laundry dan langsung minta izin untuk berada di sana seharian karena berharap baju yang ia cari bakal ketemu di tempat itu. Permintaannya diiyakan oleh mbaknya, tapi dengan satu syarat: Azia harus memakai seragam laundry tersebut. Azia pun ganti baju, tapi bukannya mulai kerja, dia malah pose-pose ala majalah dulu.

Setelah itu barulah Azia diajarin cara kerja di laundry dari awal. Mulai dari ngecek baju dan celana satu per satu buat memastikan nggak ada benda nyelip seperti uang. Setelah semuanya dicek, Azia diminta masukin sekitar 20 pieces baju ke mesin cuci sebelum menekan tombol dengan waktu 45 menit.

Azia juga belajar nuangin sabun cuci dan pewangi ke dalam mesin. Begitu proses selesai, mereka pindah ke mesin pengering. Di sana Azia harus ngecek apakah baju-bajunya sudah kering atau belum. Sambil itu semua dikerjain, mbaknya tetap ngejelasin langkah-langkahnya satu per satu.

Setelah baju kering, Azia diajarin buat ngambilin baju dari mesin pengering dan mindahinnya ke keranjang. Dari situ, mereka lanjut ke area setrikaan, dan Azia mulai belajar bagaimana cara menyetrika yang benar. Seperti biasa, sambil diajarin Azia tetap bercanda-canda tapi juga serius nanya tentang suka duka jadi tukang laundry, yang langsung dipotong oleh asbunnya Azia sendiri.

Begitu coba nyetrika, Azia langsung salah di percobaan pertama. Mbankya sampai bilang, “kalo kaya gini nanti di complain!” WKWKWK. Azia pun coba lagi dari awal sampai akhirnya hasil setrikanya rapi dan dianggap benar.

saksikan selengkapnya di channel @aziarizza
 

(kha)

Topik Artikel :
Youtuber AZBUN Azia Riza
