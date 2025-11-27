Curhat Mau Nikah tapi Mertua Galak, Respons Anak OmeTV Ini Malah Bikin Pecah

HALO, DEK! Eps 4 – PRANK IBU MERTUA GALAK dibuka dengan beberapa pengguna OmeTV yang langsung merasa wajah Azia familiar, meski mereka tidak tahu namanya. Seorang cowok bilang, “kayak familiar mukanya,” dan Azia spontan jawab, “iya kan soalnya kita family,” bikin suasana langsung cair dan ngakak.

Cowok itu tanya Azia orang mana, lalu Azia balik nanya juga. Begitu cowoknya bilang dari Medan, Azia tiba-tiba nyanyi Sinanggartulo seketika, bikin cowoknya tambah bingung tapi ngakak. Setelah itu barulah Azia memulai curhatnya tentang mertuanya yang galak.

Azia bilang, “jadi gue udah mau nikah, tapi mertuanya galak,” dan cowoknya cuma bisa jawab, “wah berat sih itu.” Percakapan tetap natural dan lucu, khas vibe Azia ketika main OmeTV.

Lanjut ketemu tiga cowok lain yang awalnya ngira Azia itu AI. Azia tetap nerusin curhat soal mertuanya: “aku pengen nikah ini, cuma mertuanya galak.” Salah satu dari mereka nyeletuk, “gigit ga?? kalo dimarahin ya marahin balik kak,” bikin Azia ketawa ngakak.

Interaksi-interaksi random di OmeTV itu jadi pembuka chaos yang lucu di episode ini, dengan reaksi jujur dari orang-orang yang ditemui Azia.

