Saskeh Series Angkat Kejadian Sehari-hari Jadi Konten Komedi yang Menggelitik

JAKARTA - Kekuatan konten Saskeh Series terletak pada isu keseharian yang disuguhkannya dalam format point of view (POV) dengan humor menggelitik. Kepekaannya dalam menangkap isu publik terlihat dalam setiap kontennya.

Dalam konten-kontennya, Saskeh Series kerap memerankan dua karakter sekaligus, dengan penggunaan filter lucu dan suara yang unik. Salah satu konten menariknya adalah POV saat ada orang yang memerhatikan kita.

Saskeh Series Angkat Kejadian Sehari-hari Jadi Konten Komedi yang Menggelitik. (Foto: MNC Media)

Kondisi tersebut seringkali membuat bertanya-tanya apakah orang tersebut menyukai kita atau malah menemukan sesuatu yang aneh pada diri kita. Hal-hal semacam ini yang menjadi bahan komedi cerdas dalam konten-konten YouTube Saskeh Series.

Lewat konten POV Saskeh Series, Anda bisa menikmati isu yang relate dengan kehidupan keseharian dalam balutan humor segar. Karena itu, kunjungi channel YouTube @saskehseries untuk beragam konten komedi yang kreatif.*

(SIS)