Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Saskeh Series Angkat Kejadian Sehari-hari Jadi Konten Komedi yang Menggelitik

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |19:30 WIB
Saskeh Series Angkat Kejadian Sehari-hari Jadi Konten Komedi yang Menggelitik
Saskeh Series Angkat Kejadian Sehari-hari Jadi Konten Komedi yang Menggelitik. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kekuatan konten Saskeh Series terletak pada isu keseharian yang disuguhkannya dalam format point of view (POV) dengan humor menggelitik. Kepekaannya dalam menangkap isu publik terlihat dalam setiap kontennya.

Dalam konten-kontennya, Saskeh Series kerap memerankan dua karakter sekaligus, dengan penggunaan filter lucu dan suara yang unik. Salah satu konten menariknya adalah POV saat ada orang yang memerhatikan kita.

Saskeh Series. (Foto: MNC Media)
Saskeh Series Angkat Kejadian Sehari-hari Jadi Konten Komedi yang Menggelitik. (Foto: MNC Media)

Kondisi tersebut seringkali membuat bertanya-tanya apakah orang tersebut menyukai kita atau malah menemukan sesuatu yang aneh pada diri kita. Hal-hal semacam ini yang menjadi bahan komedi cerdas dalam konten-konten YouTube Saskeh Series.

Lewat konten POV Saskeh Series, Anda bisa menikmati isu yang relate dengan kehidupan keseharian dalam balutan  humor segar. Karena itu, kunjungi channel YouTube @saskehseries untuk beragam konten komedi yang kreatif.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187381//maniak-sY7I_large.JPG
Dua Kali Kalah: Azia Jadi Sasaran Semprot Pistol Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187357//maniak-W4ca_large.JPG
Main Kartu Jadi Chaos: MANIAK Episode 1 Bikin Paladew Tegang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/598/3186374//azia_riza-8zGP_large.JPG
Drama Mertua Galak di OmeTV: Azia Didorong ke Sofa, Cowoknya Sampai Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186391//riwayat_pendidikan-kH7E_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Fiki Naki, Youtuber yang Resmi Menikahi Tinandrose
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/598/3186371//azia_riza-GQ3J_large.JPG
Curhat Mau Nikah tapi Mertua Galak, Respons Anak OmeTV Ini Malah Bikin Pecah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186066//ceo_inews_media_group_angela_tanoesoedibjo-gmCz_large.jpg
iNews Media Group Ajak Content Creator Kolaborasi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement