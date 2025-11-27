Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Drama Mertua Galak di OmeTV: Azia Didorong ke Sofa, Cowoknya Sampai Syok

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |22:39 WIB
Drama Mertua Galak di OmeTV: Azia Didorong ke Sofa, Cowoknya Sampai Syok
Azia Riza
A
A
A

Di bagian lain HALO, DEK! Eps 4 – PRANK IBU MERTUA GALAK, Azia ketemu cowok OmeTV baru dan langsung curhat lagi, “coba misal mas jadi saya, sabtu ini saya nikah jir.” Cowoknya jawab, “tapi mertuanya galak? ya jangan tinggal bareng lah,” dengan santai.

Azia lanjut cerita dan bilang, “dia di bawah jangan kenceng-kenceng banget kalo ngomong,” bikin cowok itu bercanda, “awas dibanting.” Suasana masih chill sampai Azia mulai masuk mode drama penuh.

Azia pura-pura dipanggil mertuanya, lalu seolah cekcok dalam kondisi kamera OmeTV masih nyala. Ia sampai pura-pura didorong ke sofa sambil ribut soal cendol mertua yang katanya diabisin Azia. Cowok OmeTV yang ngeliat itu cuma bisa bilang, “buset serem amat perkara cendol.”

Drama makin chaos ketika Azia dan “mertuanya” lempar-lemparan barang. Meskipun sosok mertuanya gak kelihatan di kamera, suaranya terdengar jelas, bikin adegannya makin absurd.

Puncaknya: mertuanya ngeh Azia lagi video call dan teriak, “lu sama cowo??” Azia panik dan ngeles, “ngga orang ini meeting, ngebahas soal kabel. coba lu sini dulu liatin mukanya!” Cowoknya langsung panik dan matiin OmeTV secepat kilat.

Saksikan selengkapnya hanya di @aziarizza


 

(kha)

Topik Artikel :
Youtuber Halo Dek Azia Riza
