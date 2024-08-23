Machica Mochtar Akhirnya Bertemu dengan Anaknya yang Hilang Kabar Usai Demo

JAKARTA - Machica Mochtar akhirnya bertemu dengan putranya, Iqbal Ramadhan. Diketahui, Iqbal Ramadhan sempat hilang kabar usai mengikuti demo tolak Revisi Undang Undang (RUU) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024.



Saat ini, Iqbal Ramadhan tengah berada di Polda Metro Jaya. Ketika mendengar kabar mengenai keberadaan putranya, Machica langsung menyambangi Polda Metro Jaya.



Kini, Machica telah bertemu dengan Iqbal. Dia pun membagikan potret bersama Iqbal. Machica tampak menggenggam erat tangan putranya yang begitu dirindukannya setelah sempat hilang kabar. Dia pun mengucap syukur karena sang putra telah berada di sisinya saat ini.

Machica Mochtar Akhirnya Bertemu dengan Anaknya yang Hilang Kabar Usai Demo (Foto: instagram)



"Alhamdulillah saya sudah bertemu anakku," ujar Machica dalam keterangan unggahannya di akun @machicamochtar70, dikutip Jumat (23/8/2024).



Sebelum bertemu Iqbal, Machica sempat mengungkap bahwa dirinya ingin membawa Iqbal ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya. Sebab, Iqbal sempat memberi kabar padanya soal hidungnya yang patah.

Sementara itu, dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan siang tadi, Jumat (23/8/2024), penyanyi 54 tahun itu sampai menitikkan air mata saat mengabarkan bahwa putranya terakhir kali menghubunginya sekitar pukul 9 malam.