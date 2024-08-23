Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Anak Machica Mochtar Ditangkap saat Demo Tolak RUU Pilkada

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |15:35 WIB
Kronologi Anak Machica Mochtar Ditangkap saat Demo Tolak RUU Pilkada
Kronologi Anak Machica Mochtar Ditangkap saat Demo Tolak RUU Pilkada (Foto: instagram/machicamochtar70)
JAKARTA - Aksi demo tolak Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada 2024 menyisakan pilu bagi sebagian orang. Seperti penyanyi Machica Mochtar, yang hingga kini belum bertemu anaknya lantaran diduga ditangkap saat berdemo di Gedung DPR/MPR RI kemarin.

Kepada awak media, Machica Mochtar menjelaskan kronologi penangkapan Iqbal Ramadhan yang ia ketahui.

Pada Rabu, 21 Agustus 2024, Iqbal disinyalir sudah pamit kepada sang bunda untuk mengikuti demo bersama beberapa rekannya.

"Kemarin (Iqbal Ramadhan-red) bilang 'Bunda besok jangan kemana-mana' 'kenapa?' 'Besok ramai ada demo, kalau bisa bunda jangan kemana-mana," tutur Machica Mochtar melalui telepon baru-baru ini.

Machica Mochtar
Kronologi Anak Machica Mochtar Ditangkap saat Demo Tolak RUU Pilkada (Foto: instagram/machicamochtar70)


Machica sendiri sempat tertarik mengikuti demo tersebut. Namun, Iqbal melarangnya lantaran khawatir dengan keselamatan sang ibu.

"Saya bilang 'saya mau ikut ah mau lihat demo' dia nggak ngasih izin. 'Nggak usah bunda ini demonya keras' katanya. Ya udah saya akhirnya nggak ikut, saya juga pengin pergi datang ke sana, nggak di kasih sama Iqbal," tutur Machica Mochtar.

Demo pun berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta sejak Kamis, 22 Agustus 2024 pagi hingga malam hari yang dihadiri ribuan massa dari berbagai kalangan. Setelahnya, wanita 54 tahun mendapat kabar tak menyenangkan soal penangkapan Iqbal dari seorang kerabat dekat.

"(Dapat kabar penangkapan Iqbal) dari tantenya kemudian saya lihat berita," tuturnya.

Machica kala itu langsung berinisiatif menghubungi ponsel anaknya. Namun, usahanya pun tak membuahkan hasil lantaran ponsel sang anak sudah tak aktif lagi.

"Nggak ada yang kasih tahu Iqbal di mana cuma bilang Iqbal kena hidungnya patah. Jadi, kemungkinan dioperasi dulu kali, diobatin kan," bebernya.

Machica kemudian menunggu dengan cemas kepulangan anaknya hingga pukul 03.00 WIB. Karena mengantuk, ia pun memutuskan untuk tidur dengan harapan sang anak pulang ketika pagi hari.

 

