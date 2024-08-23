Anak Machica Mochtar Ternyata Ditahan di Polda Metro Jaya

JAKARTA - Anak penyanyi Machica Mochtar ditahan di Polda Metro Jaya. Kabar tersebut bahkan telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (23/8/2024).

Diketahui, Iqbal Ramadhan, ditahan di Polda Metro Jaya, usai mengikuti demo tolak Revisi Undang Undang (RUU) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024.



"Ya benar, inisial IR," kata Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Anak Machica Mochtar Ternyata Ditahan di Polda Metro Jaya (Foto: Instagram/machicamochtar70)



Meski begitu, Ade tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai status Iqbal saat ini apakah akan dibebaskan hari ini atau masih harus diamankan.



"Nanti saya cek," jelasnya.



Sementara itu, Machica Mochtar sampai saat ini masih belum mengetahui kabar terkini putranya, Iqbal Ramadhan yang mengikuti demo tolak Revisi Undang Undang (RUU) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.



Dalam jumpa persnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan hari ini, Jumat (23/8/2024), penyanyi 54 tahun itu sampai menitikkan air mata saat mengabarkan bahwa putranya terakhir kali menghubunginya sekitar pukul 9 malam.