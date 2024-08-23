Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Machica Mochtar Sambangi Polda Metro Jaya untuk Jemput sang Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |17:05 WIB
Machica Mochtar Sambangi Polda Metro Jaya untuk Jemput sang Anak
Machica Mochtar Sambangi Polda Metro Jaya untuk Jemput sang Anak (Foto: Instagram/machicamochtar70)
JAKARTA - Machica Mochtar akhirnya menemukan keberadaan sang putra dan berniat untuk menjemputnya. Diketahui, Machica baru mendapatkan informasi bahwa putranya kini ditahan di Polda Metro Jaya usai mengikuti demo tolak Revisi Undang Undang (RUU) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024.


Sebelumnya, Machica sempat kesulitan menghubungi putranya sejak tadi malam. Usai mengetahui keberadaan putranya, Machica pun langsung menyambangi Polda Metro Jaya.

Machica Mochtar
Machica Mochtar Sambangi Polda Metro Jaya untuk Jemput sang Anak (Foto: Instagram/machicamochtar70)


"Saya mau jemput anak saya, Iqbal Ramadan. Katanya mau ditahan di sini di Polda Metro, di Reskrimum," ujar Machica Mochtar di Polda Metro Jaya, Jumat, (23/8/2024).

Machica yang belum melihat secara langsung kondisi putranya, mendapat kabar bahwa hidung putranya patah sehingga dirinya ingin menjemput dan membawa Iqbal ke rumah sakit.

"Saya hadir menjemput anak saya kemudian mau dibawa ke RS. Hidungnya patah, jadi harus saya bawa berobat mau visum dulu," sambungnya.

 

