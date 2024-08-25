Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Machica Mochtar Tulis Pesan Haru untuk Putranya yang Baru Dibebaskan Usai Ikut Demo

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |19:45 WIB
Machica Mochtar Tulis Pesan Haru untuk Putranya yang Baru Dibebaskan Usai Ikut Demo
Machica Mochtar Tulis Pesan Haru untuk Putranya yang Baru Dibebaskan Usai Ikut Demo (Foto: Instagram/machicamochtar70)
A
A
A

JAKARTA - Machica Mochtar akhirnya bisa bertemu dengan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan. Usai bertemu, Machica pun sempat menuliskan pesan haru di lama Instagram pribadinya.

Diketahui, putra Machicha dan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Moerdiono tersebut sempat hilang kabar usai mengikuti demo tolak Revisi Undang Undang (RUU) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024. Iqbal bahkan sempat ditahan di Polda Metro Jaya.

Tak lama berselang usai pertemuan itu, Iqbal pun dibebaskan pada 23 Agustus 2024.

Machica Mochtar
Machica Mochtar Tulis Pesan Haru untuk Putranya yang Baru Dibebaskan Usai Ikut Demo (Foto: Instagram/machicamochtar70)


Machica Mochtar pun menuliskan pesan haru kepada putranya yang mengaku masih akan terus berjuang. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Machica membagikan kolase foto yang memperlihatkan momen pertemuan pertamanya dengan Iqbal usai hilang kabar.

Dia tampak menggenggam tangan putranya dengan erat dan menempelkan di pipinya. Dia juga menyandingkan foto putranya dengan sang ayah dan menuliskan pesan agar putranya selalu menjadi sosok yang kuat dan tegar seperti Iqbal yang selama ini dikenalnya.


"Tetaplah kuat dan tegar ya nak," ujar Machica Mochtar dikutip dari unggahan Instagram @machicamochtar70, Minggu (25/8/2024).

Menutup pesannya itu, Machica menuliskan ungkapan cinta yang begitu besar kepada putra semata wayangnya itu. Dia berjanji bahwa doa-doanya akan selalu mengiringi setiap langkah Iqbal.

"Doa dan cintaku selalu menyertaimu..love u anakku," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055314/machica_mochtar-LjyV_large.jpg
Machica Mochtar Ceritakan Perjuangannya agar Ada Nama Ayah di Akta Lahir Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053494/machica_mochtar-FDb2_large.jpg
Machica Mochtar Akhirnya Bertemu dengan Anaknya yang Hilang Kabar Usai Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053420/machica_mochtar-ILQE_large.jpg
Machica Mochtar Sambangi Polda Metro Jaya untuk Jemput sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053409/machicha_mochtar-CnWg_large.jpg
Anak Machica Mochtar Ternyata Ditahan di Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053347/machicha_mochtar-UJiW_large.jpg
Kronologi Anak Machica Mochtar Ditangkap saat Demo Tolak RUU Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053335/machicha_mochtar-Ndxk_large.jpg
Anak Machica Mochtar Sempat Telepon sang Ibu Sebelum Hilang Kabar Usai Demo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement