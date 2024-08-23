Sinopsis Film 10 Minutes Gone

JAKARTA - Sinopsis film 10 Minutes Gone akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 10 Minutes Gone adalah film laga thriller kriminal tahun 2019 yang disutradarai oleh Brian A. Miller.

Film ini dibintangi oleh Bruce Willis dan Michael Chiklis, dan dirilis pada 27 September 2019. Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 0% berdasarkan 9 ulasan dan peringkat rata-rata 2/10.

Sinopsis Film 10 Minutes Gone

Frank Sullivan (Michael Chiklis) adalah seorang perampok bank ulung yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam aksinya. Namun, segalanya berubah ketika saudaranya tewas dalam sebuah perampokan. Frank kehilangan kesadaran dan ketika terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah gang kumuh tanpa ingatan tentang bagaimana perampokan itu bisa berantakan atau siapa yang menembak saudaranya.

Sinopsis film 10 Minutes Gone

Bos Frank, seorang raja kejahatan yang kejam bernama Rex (Bruce Willis), tidak peduli dengan semua itu—yang dia inginkan hanyalah hasil rampokan tersebut, yang sayangnya tidak dimiliki oleh Frank. Dengan waktu yang semakin terbatas dan minimnya informasi, Frank harus mencari tahu siapa anggota tim mereka yang telah mengkhianati mereka.