JAKARTA - Sinopsis film Resident Evil: The Final Chapter akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Resident Evil: The Final Chapter adalah film horor aksi tahun 2016 yang ditulis dan disutradarai oleh Paul W. S. Anderson.

Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich, Iain Glen, Ali Larter, Shawn Roberts, Eoin Macken, Fraser James, Ruby Rose, Rola, dan William Levy. Dalam cerita ini, Alice dan teman-temannya dikhianati oleh Albert Wesker, yang mengumpulkan seluruh kekuatan dari Umbrella Corporation untuk melakukan serangan terakhir terhadap para penyintas kiamat.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 37% berdasarkan 102 ulasan, dan peringkat rata-rata 4,5/10.

Dr. James Marcus, pendiri Umbrella Corporation, memiliki seorang putri bernama Alicia yang menderita progeria. Dalam usahanya untuk menyelamatkan putrinya, Marcus menggunakan proyek embrio Umbrella yang belum diuji, yang diciptakan oleh rekannya Dr. Charles Ashford—T-virus—dan menggunakannya pada Alicia serta orang lain yang menderita penyakit tersebut. Namun, setelah satu anak yang dirawat dengan virus itu meninggal dan berubah menjadi zombie, Marcus segera memerintahkan proyek tersebut dihentikan, semua data dihancurkan, dan melarang Ashford untuk melanjutkannya, meskipun hal ini menghancurkan hati Ashford yang membutuhkan T-virus untuk menyelamatkan putrinya sendiri, Angela. Rekan Marcus, Dr. Alexander Isaacs, lalu membunuh Marcus dengan bantuan Albert Wesker, mengadopsi Alicia, dan mengambil alih Umbrella Corporation.

Pada masa kini, Alice terbangun di Gedung Putih yang telah hancur setelah dikhianati oleh Wesker. Red Queen muncul dan memberi tahu Alice bahwa ia memiliki waktu 48 jam untuk menyusup ke The Hive, sebuah fasilitas di bawah Kota Raccoon. Umbrella Corporation memiliki antivirus yang dapat membunuh setiap zombie, namun mereka menunggu hingga manusia yang tersisa benar-benar punah. Karena tubuhnya membawa virus, Alice tidak berharap bisa bertahan hidup setelah menyelesaikan misi ini.

Dalam perjalanannya, Alice ditangkap oleh Isaacs dan menyadari bahwa "Isaacs" yang sebelumnya ia bunuh adalah klon. Alice berhasil melarikan diri dari konvoi Isaacs dan tiba di Kota Raccoon, di mana ia bertemu dengan sekelompok penyintas: Doc, Abigail, Christian, Cobalt, Razor, dan Claire Redfield, yang selamat dari serangan di Arcadia. Konvoi Isaacs mendekat, diikuti oleh gerombolan zombie. Alice dan kelompoknya berhasil mengalahkan mereka dan menyelamatkan tawanan manusia yang tersisa dari Isaacs, meskipun Cobalt tewas dalam prosesnya. Alice dan kelompoknya kemudian masuk ke The Hive, di mana Wesker mengendalikan situasi. Ia melepaskan anjing penjaga yang telah bermutasi, yang kemudian membunuh Christian dan seorang tawanan yang berhasil melarikan diri.

Red Queen muncul kepada Alice dan menjelaskan bahwa programnya mengalami konflik; ia tidak bisa melukai karyawan Umbrella, tetapi juga harus menghargai kehidupan manusia. Ia memutar video Isaacs yang menjelaskan rencana Umbrella kepada para eksekutifnya untuk melepaskan T-virus, membersihkan dunia dari umat manusia, dan meninggalkan banyak orang kaya dan berkuasa, termasuk para eksekutif perusahaan, yang disimpan dalam kapsul kriogenik di The Hive, dengan tujuan membangun kembali dunia setelah terjadinya kiamat. Red Queen memperingatkan Alice bahwa seseorang dalam kelompoknya sedang membantu Umbrella.