HOME CELEBRITY MUSIK

5 Lagu Lawas Anggun C Sasmi Terpopuler

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |22:45 WIB
5 Lagu Lawas Anggun C Sasmi Terpopuler
5 Lagu Lawas Anggun C Sasmi Terpopuler (Foto: Aldhi Candra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggun C Sasmi merupakan Diva Indonesia yang namanya sudah dikenal hingga mancanegara. Karya-karyanya bahkan cukup populer dikalangan masyarakat Indonesia, sampai saat ini.

Sejak meniti karier pada 1986, tercatat Anggun sudah memiliki kurang lebih 15 buah album. Bahkan ada beberapa lagu miliknya yang cukup populer yang masih sering didengar hingga saat ini.

Lagu Lawas Anggun C Sasmi Terpopuler.

Anggun C Sasmi
5 Lagu Lawas Anggun C Sasmi Terpopuler (Foto: Instagram/anggun_cipta)

1. Tua-tua Keladi


"Mengaku bujangan, kepada tiap wanita. Ternyata cucunya segudang"

Tua-Tua Keladi merupakan single Anggun C Sasmi yang rilis pada 1990. Lagu ini bahkan sudah sempat dibawakan oleh sejumlah penyanyi dalam berbagai versi dan masih sering terdengar sampai saat ini.
 

2. Kembalilah Kasih



"Kembalilah, kasih kita harus bicara. Kutahu kau ragu kepada diriku. Kembalilah, kasih kita harus bicara. Bicarakanlah semua adanya"

Lagu 'Kembalilah Kasih' milik Anggun menjadi salah satu tembang miliknya yang cukup populer. Lagu ini diketahui rilis pada 1993 dan diciptakan oleh Thomas Ramdhan dan Rustam.
 

3. Bayang-bayang Ilusi


"Haruskah ku hidup dalam angan angan. Merengkuh ribuan impian. Haruskah ku lari dan terus berlari. Mengejar bayang bayang ilusi"


Dirilis pada 2006, 'Bayang-Bayang Ilusi' merupakan lagu milik Anggun yang cukup terkenal. Single yang diciptakan Pamungkas NM dan Teddy S ini memiliki makna soal ajakan untuk memiliki mimpi meski ada banyak tantangan dihadapi.
 

 

Halaman:
1 2
