Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kolaborasi Apik Anggun C Sasmi dan Isyana Sarasvati Bawakan Lagu Lilin Lilin Kecil

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |22:04 WIB
Kolaborasi Apik Anggun C Sasmi dan Isyana Sarasvati Bawakan Lagu <i>Lilin Lilin Kecil</i>
Kolaborasi Apik Anggun C Sasmi dan Isyana Sarasvati Bawakan Lagu 'Lilin Lilin Kecil' (Foto: Aldhi Candra/Okezone)
A
A
A

JAKARTAIsyana Sarasvati berkesempatan untuk berduet dengan Anggun C Sasmi dalam konser 'Enchanting Anggun and Friends' yang digelar malam ini, Minggu, (28/7/2024) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC).

Setelah Anggun membuka konsernya dengan lagu-lagu hits seperti Kembali, Hanyalah Cinta, Bayang Bayang Ilusi dan beberapa lagu lainnya, wanita 50 tahun itu berpamitan sejenak dan memberikan 'panggung'nya untuk Isyana Sarasvati.

Isyana pun langsung mengajak penonton seru-seruan bersamanya dengan dua lagu bergenre musik metal, My Mystery dan Il Sogno miliknya. Selain diiringi musik orkestra dari Andi Rianto bersama Magenta Orchestra, Isyana juga unjuk gigi dengan memainkan keyboard yang membakar semangat penonton.

Kolaborasi Apik Anggun C Sasmi dan Isyana Sarasvati Bawakan Lagu 'Lilin Lilin Kecil' (Foto: Aldhi Candra/Okezone)


Lalu, Isyana pun menyambut kehadiran Anggun kembali di atas panggung. Mereka yang kompak mengenakan busana serba hitam ini langsung menciptakan suasana yang begitu syahdu ketika berkolaborasi membawakan lagu Lillin Lilin Kecil.

Usai penampilannya, Anggun sendiri mengaku begitu mengagumi sosok Isyana sebagai musisi serba bisa.

"Saya tuh kagum sama kamu, ngefans dari dulu," ujar Anggun kepada Isyana


Isyana pun menimpali dengan berbalik memuji Anggun sebagai diva yang telah dikaguminya sejak kecil. Suatu kehormatan baginya bisa berkolaborasi dengan penyanyi yang lagu hitsnya sudah didengar Isyana sejak duduk di bangku SD.

"Sama aku pun dari SD. Aku dari SD udah 'melambung jauh, lagu Mimpi'," timpal Isyana.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/205/3040800/anggun_c_sasmi-mw4n_large.jpg
Sapa Penggemar di Konser Enchanting Anggun and Friends, Anggun C Sasmi Bawakan Lagu Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/205/3040775/novia_bachmid-Im5P_large.jpg
Novia Bachmid Antusias Saksikan Penampilan Anggun C Sasmi di Konser Enchanting Anggun and Friends
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/205/3037990/sandiaga_uno-jWlT_large.jpg
Sandiaga Uno Apresiasi Konser Musik Mulai dari Anggun hingga Sheila On 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/205/3037893/anggun-I9CU_large.jpg
Anggun Gandeng Isyana Sarasvati hingga Fabio Asher di Konser Tunggal 28 Juli 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/12/3033393/anggun_c_sasmi-ofnH_large.jpg
Rindu Tanah Air, Anggun Siapkan Konser Tunggal di Jakarta dengan Nuansa Orkestra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/194/3181153//vino_g_bastian-37FK_large.jpg
Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement