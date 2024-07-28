Kolaborasi Apik Anggun C Sasmi dan Isyana Sarasvati Bawakan Lagu Lilin Lilin Kecil

JAKARTA - Isyana Sarasvati berkesempatan untuk berduet dengan Anggun C Sasmi dalam konser 'Enchanting Anggun and Friends' yang digelar malam ini, Minggu, (28/7/2024) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC).

Setelah Anggun membuka konsernya dengan lagu-lagu hits seperti Kembali, Hanyalah Cinta, Bayang Bayang Ilusi dan beberapa lagu lainnya, wanita 50 tahun itu berpamitan sejenak dan memberikan 'panggung'nya untuk Isyana Sarasvati.



Isyana pun langsung mengajak penonton seru-seruan bersamanya dengan dua lagu bergenre musik metal, My Mystery dan Il Sogno miliknya. Selain diiringi musik orkestra dari Andi Rianto bersama Magenta Orchestra, Isyana juga unjuk gigi dengan memainkan keyboard yang membakar semangat penonton.

Kolaborasi Apik Anggun C Sasmi dan Isyana Sarasvati Bawakan Lagu 'Lilin Lilin Kecil' (Foto: Aldhi Candra/Okezone)



Lalu, Isyana pun menyambut kehadiran Anggun kembali di atas panggung. Mereka yang kompak mengenakan busana serba hitam ini langsung menciptakan suasana yang begitu syahdu ketika berkolaborasi membawakan lagu Lillin Lilin Kecil.



Usai penampilannya, Anggun sendiri mengaku begitu mengagumi sosok Isyana sebagai musisi serba bisa.



"Saya tuh kagum sama kamu, ngefans dari dulu," ujar Anggun kepada Isyana



Isyana pun menimpali dengan berbalik memuji Anggun sebagai diva yang telah dikaguminya sejak kecil. Suatu kehormatan baginya bisa berkolaborasi dengan penyanyi yang lagu hitsnya sudah didengar Isyana sejak duduk di bangku SD.



"Sama aku pun dari SD. Aku dari SD udah 'melambung jauh, lagu Mimpi'," timpal Isyana.