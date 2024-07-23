Anggun C Sasmi Akui Masih Suka Grogi Sebelum Manggung

JAKARTA - Anggun C Sasmi bakal menggelar konser tunggal di Jakarta pada Minggu (28/7/2024).

Siapa sangka, sudah puluhan tahun berkarya di industri musik Tanah Air rupanya pelantun Mimpi ini masih suka demam panggung sebelum konser. Meski sudah melalang buana, penyanyi 50 tahun ini mengatakan dirinya masih suka grogi sebelum tampil di atas panggung.

Anggun (Aldhi Chandra/MPI)

“Aku selalu nervous (grogi). Buat aku kalau kamu masuk ke panggung dan gak nervous, berarti kamu udah kebal dan tandanya itu (konser) udah gak penting,” ucap Anggun di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Anggun mengaku jantungnya selalu berdebar-debar bila hendak naik ke atas panggung. Hal ini semata-mata lantaran dirinya ingin memberikan yang terbaik untuk penonton.

Wanita yang berkarier di Prancis inu mengatakan grogi itu merupakan hal yang wajar.

“Wajar kok. Aku ingin memberi yang terbaik. Kesempurnaan itu malah boring ya,” bebernya.