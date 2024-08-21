Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya Bongkar Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer: Teman tapi Maut

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |01:35 WIB
Rachel Vennya Bongkar Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer: Teman tapi Maut
Rachel Vennya Bongkar Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya membongkar perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer lewat Instagram, pada Selasa (20/8/2024) malam. Dalam unggahannya, ibu dua anak itu mengungkapkan kekecewaannya atas sikap curang teman dan kekasihnya itu.

“Terbadut 2024! Oh gini rasanya teman tapi maut. Pertama kali dalam hidup jadi maaf agak norak,” ujar sang selebgram seperti dikutip Okezone lewat Story akun Instagram keduanya, @ladybirdraven, pada Rabu (21/8/2024). 

Pada unggahan berbeda, Rachel Vennya mengunggah momen Azizah saat bertemu Salim yang diduganya sebagai awal mula perselingkuhan mereka. Janda Okin itu mengaku tak menyangka, Salim akan bermain api dengan temannya sendiri. 

“Dari semua orang, kenapa harus elo ya? Tapi expected (ketebak) sih,” katanya lagi. 

Menariknya, Rachel Vennya membongkar perselingkuhan Azizah Salsha tepat di momen anniversary pernikahan pertamanya dengan pesepak bola Pratama Arhan. Dia kemudian membagikan fotonya bersama Azizah dengan caption berbunyi “Happy anniversary @azizahsalsha_.

Rachel Vennya Bongkar Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer. (Foto: Instagram/@ladybirdraven)
Rachel Vennya Bongkar Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer. (Foto: Instagram/@ladybirdraven)

Tak hanya kecewa pada Azizah Salsha, Rachel juga mengungkapkan kekesalannya pada Salim Nauderer. Selama 4 tahun pacaran, dia mengaku, sudah mereka-reka hal buruk apa yang akan membuat mereka putus. 

“Ternyata, (alasan kita putus) lebih parah dari pikiran buruk aku selama ini. Tapi setidaknya, ini membuat aku lebih mudah melepaskan,” tuturnya lagi. 

 

Halaman:
1 2
