Rachel Vennya Tidak akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Berita Hoaks dan Fitnah Azizah Salsha

Rachel Vennya Tidak akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Berita Hoaks dan Fitnah Azizah Salsha (Foto: Instagram/rachelvennya)

JAKARTA - Rachel Vennya tidak akan diperiksa oleh polisi terkait dengan kasus berita hoaks dan fitnah yang menimpa Azizah Salsha. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Azizah Salsha, Ega Marthadinata.

Dalam kasus ini Azizah Salsha hanya melaporkan 12 akun, tanpa Rachel Vennya.

Rachel Vennya Tidak akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Berita Hoaks dan Fitnah Azizah Salsha (Foto: Instagram/rachelvennya)



"Tidak ada (RV), hanya di 12 akun itu. Jadi kita sekarang fokus kepada proses lidik dan proses sidik yang akan dilakukan bareskrim," kata Ega Marthadinata di Bareskrim Polri, Kamis (5/9/2024).



Sejauh ini, penyidik baru memeriksa 2 orang dari total 12 akun yang dilaporkan oleh Azizah Salsha.



"Baru dua pemilik akun, kita gak tahu kan dua pemilik akun ini memiliki beberapa akun di 12 itu atau engga. Karena tentunya itu ke materi penyelidikan," ungkap Ega Marthadinata.



Sebelumnya, Rachel Vennya melalui akun instagramnya membongkar dugaan Azizah Salsha telah selingkuh dengan mantan kekasihnya, Salim Nauderer.