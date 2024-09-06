Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya Tidak akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Berita Hoaks dan Fitnah Azizah Salsha

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:05 WIB
Rachel Vennya Tidak akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Berita Hoaks dan Fitnah Azizah Salsha
Rachel Vennya Tidak akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Berita Hoaks dan Fitnah Azizah Salsha (Foto: Instagram/rachelvennya)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya tidak akan diperiksa oleh polisi terkait dengan kasus berita hoaks dan fitnah yang menimpa Azizah Salsha. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Azizah Salsha, Ega Marthadinata.

Dalam kasus ini Azizah Salsha hanya melaporkan 12 akun, tanpa Rachel Vennya.

Rachel Vennya
Rachel Vennya Tidak akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Berita Hoaks dan Fitnah Azizah Salsha (Foto: Instagram/rachelvennya)


"Tidak ada (RV), hanya di 12 akun itu. Jadi kita sekarang fokus kepada proses lidik dan proses sidik yang akan dilakukan bareskrim," kata Ega Marthadinata di Bareskrim Polri, Kamis (5/9/2024).

Sejauh ini, penyidik baru memeriksa 2 orang dari total 12 akun yang dilaporkan oleh Azizah Salsha.


"Baru dua pemilik akun, kita gak tahu kan dua pemilik akun ini memiliki beberapa akun di 12 itu atau engga. Karena tentunya itu ke materi penyelidikan," ungkap Ega Marthadinata.

Sebelumnya, Rachel Vennya melalui akun instagramnya membongkar dugaan Azizah Salsha telah selingkuh dengan mantan kekasihnya, Salim Nauderer.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069054/rachel_vennya-C6fZ_large.jpg
3 Momen Perayaan Ulang Tahun Rachel Vennya, Elegan dan Memukau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067323/rachel_vennya-XwH2_large.jpg
Rachel Vennya Rayakan Ulang Tahun Meriah dengan Sahabat Tanpa Salim Nauderer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057247/rachel_vennya-aOHc_large.jpg
Rasakan Beratnya Sandang Status Janda, Rachel Vennya: Aku Berusaha Banget Ubah Stigma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/612/3053472/rachel_vennya-HuwJ_large.jpg
Tampilan Rachel Vennya Tenteng Tas Rp72 Juta, Buat Netizen Terpana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/612/3054625/rachel_vennya-izuk_large.jpg
3 Potret Rachel Vennya dengan Rok Mini, Makin Cantik usai Menjomblo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/194/3053465/potret_terbaru_rachel_vennya_usai_putus_dari_salim_nauderer_tampil_memesona_pakai_busana_serba_putih-1SAn_large.jpg
Potret Terbaru Rachel Vennya Usai Putus dari Salim Nauderer, Tampil Memesona Pakai Busana Serba Putih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement