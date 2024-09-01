Rasakan Beratnya Sandang Status Janda, Rachel Vennya: Aku Berusaha Banget Ubah Stigma

JAKARTA - Rachel Vennya mulai merasakan beratnya hidup dengan menyandang status sebagai seorang janda. Pasalnya, ada banyak stigma buruk yang melekat pada status janda, hingga membuatnya merasa begitu berat menjalani kehidupannya.



Rachel memiliki keinginan untuk mengubah stigma itu. Harus menjalani kehidupan tanpa sosok suami yang mendampingi seharusnya tidak perlu dipandang buruk.



"Aku tuh lagi berusaha banget untuk mengubah stigma janda kayaknya orang kalau lihat janda kesannya kayak gatal, godain laki, kayak janda yang nyamperin cowok orang gitu," kata Rachel Vennya dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Minggu, (1/9/2024).

(Foto: Instagram/rachelvennya)



Lagipula menurutnya, selain merasa berat harus menjalani kehidupan dengan stigma tersebut, bisa jadi seorang janda sudah melewati kehidupan yang berat sebelum resmi menyandang status tersebut.



"Zaman dulu pasti kalau janda kayak dia kan janda tapi semakin aku mendengar cerita orang-orang yang berstatus janda, lu tahu nggak sih apa yang sudah dia lewati sampai punya status ini? Itu berat banget lho," sambungnya.



Sebelum mantap untuk memutuskan mengakhiri pernikahannya, bahkan seorang perempuan pun tentu akan merasa berat karena harus merelakan impiannya akan kehidupan rumah tangga yang indah dan berakhir sampai maut memisahkan. Ketika harus mengubur harapan dan angan-angan tersebut, tentu rasanya sulit.



"Memang betul untuk mempertahankan pernikahan susah, emang betul, maksudnya aku tahu memang susah. Tapi tahu nggak sih kita ingin meninggalkan harapan yang dari awal kita punya, kan kita pas menikah kita punya harapan gitu, terus kita kayak memutuskan harapan itu?," jelasnya.