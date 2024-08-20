Rachel Vennya Sempat Beri Kode soal Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer

JAKARTA - Rachel Vennya masih terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Setelah hubungan asmaranya dengan Salim Nauderer kandas, kini muncul dugaan bahwa kandasnya hubungan tersebut terjadi lantaran Azizah Salsha.

Kabar bahwa Azizah Salsha memiliki hubungan istimewa dengan Salim pun mulai ramai diperbincangkan di X sejak beberapa jam lalu. Bahkan saat ini, nama Azizah Salsha, Rachel hingga Arhan, menjadi trending topik di aplikasi tersebut.

Rupanya, sebelum isi chat Rachel dengan rekannya bocor, ibu dua anak ini sempat memberikan kode terkait hubungan persahabatannya dengan Zize. Dalam akun Instagram storynya, Rachel sempat mengunggah tiga buah foto kebersamaannya dengan Zize.

Rachel Vennya Sempat Beri Kode soal Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer (Foto: Instagram/rachelvennya)

Menariknya, ada dua buah lagu yang disematkan olehnya di dua foto tersebut. yakni Traitor dari Olivia Rodrigo dan Wildflower milik Billie Eilish.

Selain itu, Rachel juga sempat membagikan foto dirinya tengah berada di restoran bersama Salim, Azizah, dan satu rekan mereka.

"Gak jadi ngedate part 1000000," tulisnya.