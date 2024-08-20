Rachel Vennya Bantah Kabar Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer Cuma Teknik Marketing

JAKARTA - Kabar Azizah Salsha selingkuh dengan Salim Nauderer, mendadak membuat heboh warganet. Pasalnya, kabar tersebut muncul tak lama setelah Rachel Vennya mengkonfirmasi bahwa hubungannya dengan Salim telah berakhir, setelah dibina beberapa tahun belakangan ini.

Di tengah dugaan tersebut, mantan istri Niko Al Hakim ini membantah bahwa kemunculan kabar perselingkuhan Zize dan Salim terjadi lantaran gimmick atau teknik marketing produk parfum yang tengah dipasarkannya. Bahkan hal itu diungkap Rachel dalam sebuah pesan direct message yang diunggah akun X, @pingachm.

Rachel Vennya Bantah Kabar Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer Cuma Teknik Marketing (Foto: X)

Nahasnya, Rachel mengaku bahwa dirinya mengetahui kabar hubungan Salim dengan Zize, langsung dari suami sang selebgram yakni Pratama Arhan.



“Haha aku tuh dikasih tau sama lakinya. Si Arhan nelponin aku semalam. Mana mungkin aku jualan pake gimmick gini,” kata Rachel.

Hingga kini, baik Azizah maupun Pratama Arhan belum menanggapi masalah tersebut. Namun sebelumnya, Rachel sempat mengunggah sederet fotonya bersama Zize di Instagram dan memasukan lagu bertema pengkhianatan dan sakit hati.