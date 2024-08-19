Sinopsis Film Homefront, Ayah dan Putrinya Melawan Kartel Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film Homefront akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Homefront adalah film thriller aksi Amerika tahun 2013 yang disutradarai oleh Gary Fleder dan ditulis oleh Sylvester Stallone, yang juga memproduseri film ini bersama Kevin King Templeton dan John Thompson.

Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Chuck Logan dan dibintangi oleh Jason Statham, James Franco, Winona Ryder, dan Kate Bosworth. Ceritanya mengikuti kehidupan Phil Broker, seorang mantan agen DEA yang hidup damai bersama putrinya, Maddy. Namun, ketenangan mereka terusik ketika Broker dan Maddy terlibat masalah dengan Gator, seorang bos kriminal, setelah insiden bullying di sekolah.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 42% dari 116 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 5,0/10.

Sinopsis Film Homefront

Sinopsis Film Homefront

Phil Broker, seorang agen DEA, melakukan penggerebekan di laboratorium methamphetamine milik Danny T, bos geng motor, sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun. Broker kemudian pindah ke sebuah kota kecil di Louisiana bersama putrinya, Maddy. Suatu hari, Maddy terlibat perkelahian dengan Teddy Klum, seorang anak yang suka mengganggu di sekolah, dan Broker dipanggil ke sekolah.

Ketika hendak pulang, ibu Teddy, Cassie, memprovokasi suaminya untuk berkelahi dengan Broker, namun Broker dengan mudah memenangkannya. Marah, Cassie meminta bantuan kakaknya, Gator, yang merupakan bos kriminal dengan bisnis laboratorium meth, untuk menakut-nakuti Broker.

Saat bekerja, teman Broker, Teedo, memperingatkan bahwa orang-orang lokal mungkin akan menggunakan cara lama untuk menyelesaikan masalah dan menyarankan Broker agar tidak mempercayai mereka. Ketika Broker dan Maddy sedang menunggang kuda, Gator masuk ke rumah mereka dan menemukan berkas-berkas lama DEA milik Broker.

Gator mengetahui bahwa Broker bertanggung jawab atas penangkapan Danny T, yang menyebabkan kematian anak Danny T. Berharap untuk memperluas pengaruhnya, Gator memberi tahu Danny T, yang kemudian mengirim anggota gengnya untuk membunuh Broker.