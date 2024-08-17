Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Navy Seals vs Zombies, Mayat Hidup Menyerang Kota

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |21:01 WIB
JAKARTA - Sinopsis film Navy Seals vs Zombies akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Navy Seals vs. Zombies adalah film horor aksi Amerika yang dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Stanton Barrett.

Film ini dibintangi oleh Ed Quinn, Michael Dudikoff, Rick Fox, Molly Hagan, dan Lolo Jones. Film ini dirilis pada 8 Oktober 2015.

Sinopsis Film Navy Seals vs Zombies

Di Baton Rouge, Louisiana, seorang petugas polisi sedang menyelidiki sebuah van yang mencurigakan ketika tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok zombie.

Sinopsis Film Navy Seals vs Zombies

Sementara itu, di NAS Oceana, Virginia Beach, Virginia, anggota SEAL Team Six sedang melakukan latihan dan melatih anggota baru mereka, Petugas AJ Prescott, yang menggantikan seorang SEAL yang gugur dalam operasi di dekat perbatasan Pakistan.

Setelah latihan, AJ pulang ke rumah, di mana terungkap bahwa istrinya, Emily, sedang hamil anak pertama mereka, dan mereka masih bingung memilih nama untuk sang bayi.

Kembali di Baton Rouge, reporter Amanda dan Dave sedang berada di konferensi pers yang diadakan oleh Wakil Presiden Bentley di Gedung Capitol Negara Bagian. Saat konferensi pers selesai, Wakil Presiden Bentley dan anggota administrasinya keluar dari gedung ketika tiba-tiba gerombolan zombie mulai menyerang dan menginfeksi warga di sekitar area tersebut, memaksa Wakil Presiden untuk kembali ke dalam gedung.

Setelah serangan itu, tim SEAL dipanggil dan diberi informasi mengenai situasi yang terjadi, di mana terungkap bahwa sinyal darurat sempat dikirim sebelum komunikasi terputus. Tim SEAL yang dipimpin oleh Letnan Pete Cunningham memasuki kota melalui HALO (High Altitude Low Opening). Saat mencari di Gedung Capitol, akhirnya mereka menemukan Bentley, bersama dengan beberapa penyintas lainnya termasuk Amanda dan Dave.

 

