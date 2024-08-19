Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Trauma Center

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |21:06 WIB
JAKARTA - Sinopsis film Trauma Center akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Trauma Center adalah film thriller aksi Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Matt Eskandari. 

Film ini dibintangi oleh Bruce Willis dan Nicky Whelan. Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 20% berdasarkan 5 ulasan dan peringkat rata-rata 3,6/10.

Di San Juan, Puerto Rico, Madison Taylor (diperankan oleh Nicky Whelan) terluka ketika ia terjebak dalam baku tembak antara dua polisi korup, Pierce (Tito Ortiz) dan Tull (Texas Battle). 

Setelah kejadian itu, Madison terbangun di rumah sakit. Karena menjadi saksi kejahatan keji yang dilakukan oleh Pierce dan Tull, Madison ditempatkan di bawah perlindungan seorang letnan polisi terhormat, Steve Wakes (Bruce Willis).

Namun, keberuntungan buruk Madison berubah menjadi mimpi buruk ketika Pierce dan Tull muncul di rumah sakit dengan niat untuk menghabisinya, menyadari bahwa Madison adalah kunci yang dapat menelusuri kembali kejahatan mereka. 

