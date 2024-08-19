Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Maharaja, Film India dengan Plot Twist Membagongkan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |13:16 WIB
Sinopsis Maharaja, Film India dengan Plot Twist <i>Membagongkan</i>
Sinopsis Maharaja, Film India dengan Plot Twist Membagongkan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Film Maharaja tengah ramai diperbincangkan netizen. Sineas asal India ini viral lantaran memiliki alur cerita yang menegangkan bercampur plot twist.

Film Maharaja ini juga menyita perhatian warganet di TikTok. Banyak penonton yang begitu terkesima dengan film ini bahkan memberikan rating tinggi dan merekomendasikan film thriller action itu.

Maharaja sendiri merupakan film India yang rilis tahun 2024 ini. Film tersebut disutradarai oleh Nithilan Swaminathan dan diperankan oleh aktor Vijay Sethupathi.

Sinopsis Film Maharaja
Sinopsis Film Maharaja

Cerita Maharaja berpusat pada sang tokoh utama, Maharaja yang balas dendam usai barangnya dicuri. Uniknya, barang tersebut hanyalah sebuah tong sampah.

Sinopsis Maharaja

Maharaja sendiri menceritakan seorang pria yang membuka salon sederhana untuk mencari nafkah dan tinggal bersama putrinya Jyoti. Suatu hari, Jyoti mendapat kesempatan untuk mengikuti perkemahan olahraga sekolah dan pada malam yang sama pencuri membobol rumahnya, mereka menjarah barang-barang dan meninggalkannya dengan luka parah. 

Maharaja pun syok karena tempat sampahnya yang diberi nama Laxmi hilang dicuri. Ia mendaftarkan pengaduan di polisi dan membuat para aparat itu keheranan.

Polisi pun mengolok-olok bahkan menolak laporan Maharaja setiap kali dia memasuki kantor polisi. Alhasil, Maharaja pun berusaha sendiri melancarkan aksi pencarian tong sampah miliknya.

Di sisi lain penjahat bernama Selvam dan anak buahnya telah menciptakan kekacauan dengan menjarah orang dan membunuh. Maharaja pun melacak salah satu ajudan Selvam, Dhanna, dan yakin mereka berada di balik pencurian di rumahnya. 

 

