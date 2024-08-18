Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Imbas KDRT, Cut Intan Nabila Masih Harus Bolak-Balik Rumah Sakit

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |06:01 WIB
Imbas KDRT, Cut Intan Nabila Masih Harus Bolak-Balik Rumah Sakit
Imbas KDRT, Cut Intan Nabila Masih Harus Bolak-Balik Rumah Sakit (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Cut Intan Nabila mengungkap kondisi kesehatannya usai mengalami KDRT yang dilakukan suaminya, Armor Toreador. Saat dipukuli oleh suaminya, Intan mengaku sudah melakukan visum sekaligus perawatan di rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang ada di tubuhnya. 

Saat ini selebgram kelahiran Aceh itu juga masih harus bolak-balik ke rumah sakit karena memar-memar yang ada di tubuhnya belum sepenuhnya pulih.

"Waktu hari pertama kejadian itu memang udah ke rumah sakit untuk melakukan visum dan ada perawatan juga, kalau besok ke rumah sakit lagi karena masih banyak luka dan memar di badan masih banyak," ujar Cut Intan Nabila dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi. 

Imbas KDRT, Cut Intan Nabila Masih Harus Bolak-Balik Rumah Sakit
Imbas KDRT, Cut Intan Nabila Masih Harus Bolak-Balik Rumah Sakit

Cut Intan Nabila mengaku saat ini kondisinya baik dari segi fisik maupun mental masih belum pulih. Meski terlihat baik-baik saja saat muncul dihadapan awak media serta unggahan Instagramnya, sebenarnya Intan masih menyimpan trauma mendalam serta menahan rasa sakit karena luka memar di tubuhnya. 

Ingatan tentang perlakuan kasar sang suami selama hampir lima tahun lamanya sejak 2020 selalu menghantui pikirannya sehingga membuat dirinya tak tenang. 

"Kondisi Intan sekarang mungkin kelihatan baik-baik saja karena memang sudah biasa kayak gini. Jujur aja di dalam hati Intan itu masih banyak banget trauma dan ingatan-ingatan tentang, ya, tentang kejadian-kejadian, bukan hanya kejadian kemarin, tapi banyak kejadian-kejadian yang lain," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
