HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Berharap Armor Toreador Berubah, Cut Intan Nabila Minta Maaf Sudah Tutupi Kasus KDRT 5 Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |18:45 WIB
Sempat Berharap Armor Toreador Berubah, Cut Intan Nabila Minta Maaf Sudah Tutupi Kasus KDRT 5 Tahun
Sempat Berharap Armor Toreador Berubah, Cut Intan Nabila Minta Maaf Sudah Tutupi Kasus KDRT 5 Tahun (Foto: Instagram/cut.intannabila)
A
A
A

JAKARTA - Cut Intan Nabila mengungkap permintaan maaf karena telah menutupi tindak KDRT yang dialaminya selama 5 tahun. Diketahui kasus KDRT tersebut saat ini sudah ditangani pihak kepolisian Polres Bogor, Jawa Barat.


Sang suami,  Armor Toreador juga telah ditangkap pada Selasa, 12 Agustus 2024 dan kini telah ditetapkan jadi tersangka. Armor diamankan di sebuah hotel yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Cut Intan Nabila
Sempat Berharap Armor Toreador Berubah, Cut Intan Nabila Minta Maaf Sudah Tutupi Kasus KDRT 5 Tahun (Foto: Instagram/cut.intannabila)


Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram pribadinya @cut.intannabila, wanita cantik asal Aceh ini akhirnya angkat bicara mengenai permasalahan rumah tangganya. Melalui keterangan unggahannya itu, Intan Nabila meminta maaf karena dirinya selalu bungkam meski sudah lima tahun mendapat perlakuan kasar dari suaminya.

Bahkan, Intan terkesan menutup diri kepada orang-orang terdekatnya mengenai tindak KDRT itu.


Sebab, masih ada secercah harapan di dalam hatinya bahwa suatu saat nanti sang suami akan mengubah sikapnya. Tak lagi memperlakukannya secara kasar dan menyakiti hatinya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan jika selama 5 tahun ini, saya selalu menutup diri atas KDRT yang saya alami dari keluarga dan sahabat-sahabat terdekat saya, karena saya selalu bergelut dengan pikiran dan hati saya, bahwa dia bisa berubah," ujar Cut Intan Nabila.

 

Halaman:
1 2
