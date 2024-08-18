Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Tahun Rasakan Hidup Bagai di Neraka, Cut Intan Nabila Tak Akan Cabut Laporan KDRT

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |22:45 WIB
5 Tahun Rasakan Hidup Bagai di Neraka, Cut Intan Nabila Tak Akan Cabut Laporan KDRT (Foto: Instagram/cut.intannabila)
5 Tahun Rasakan Hidup Bagai di Neraka, Cut Intan Nabila Tak Akan Cabut Laporan KDRT (Foto: Instagram/cut.intannabila)
A
A
A

JAKARTA - Cut Intan Nabila akhirnya dengan tegas membantah rumor yang menyebut bahwa dia akan mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya, Armor Toreador. Didampingi Mulan Jameela serta pamannya, Intan memberikan klarifikasi secara langsung dihadapan awak media mengenai kasus KDRT yang dialaminya. 

Sebelumnya, melalui unggahan Instagramnya, Intan telah memastikan bahwa proses hukum akan terus berlanjut.

"Ada beberapa berita simpang siur di luar sana yang Intan ingin meluruskan terkait pencabutan gugatan itu tidak ada sama sekali," ujar Cut Intan Nabila dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (18/8/2024).

5 Tahun Rasakan Hidup Bagai di Neraka, Cut Intan Nabila Tak Akan Cabut Laporan KDRT (Foto: Instagram/cut.intannabila)


Intan merasa suaminya perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan selama 5 tahun ini, hingga membuat hidup Intan menderita selama menjalani pernikahan. Sehingga, proses hukum akan terus berlanjut agar sang suami mendapat hukuman setimpal.

"Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak menderita dan hidup seperti neraka ibaratnya jadi udah enggak akan mundur,  proses hukum ini akan terus dilanjutkan," sambungnya.



Lebih lanjut, Intan akan terus memperjuangkan keadilan. Dia pun berharap apa yang dialaminya menjadi pelajaran berharga sehingga tak akan dialami oleh orang lain. 

 

