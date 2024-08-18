SPECIAL HUT RI: 7 Lagu Bertema Kemerdekaan

JAKARTA - Musik memegang peran penting dalam menggaungkan semangat kemerdekaan. Di momen HUT ke-79 RI, ada sederet lagu bertema kemerdekaan yang sarat pesan nasionalisme.



Lagu-lagu itu hadir dalam berbagai genre, dari pop hingga rock. Tak hanya menghibur, lagu-lagu tersebut juga mengobarkan semangat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.



7 Lagu Bertema Kemerdekaan





1.Bendera

Lagu band Cokelat ini seolah wajib diputar setiap perayaan 17 Agustus. Lagu ciptaan Eros Sheila on 7 tersebut merupakan soundtrack film berjudul serupa yang dirilis pada 2002.



Bendera memiliki aransemen musik yang penuh semangat. Liriknya membangun jiwa nasionalisme tentang semangat menjaga kehormatan bangsa lewat berkibarnya sang Merah Putih.



2.Garuda di Dadaku

Lagu bertema kemerdekaan lainnya yang cukup populer adalah Garuda di Dadaku. Lagu milik band NTRL itu merupakan bagian dari album ‘Netral The Story Of’ yang dirilis pada 2009.



Lagu ini menjadi sangat populer bahkan menjadi anthem bagi para suporter Timnas Indonesia saat berlaga dalam berbagai ajang olahraga, terutama sepak bola. Lirik dan musik lagu ini mampu mengobarkan jiwa nasionalisme setiap anak bangsa.



3.Kebyar Kebyar

Lagu Kebyar Kebyar yang diciptakan Gombloh ini berhasil masuk dalam daftar 150 Lagu Indonesia Terbaik versi majalah Rolling Stone. Dirilis pada 1979, lagu ini menjadi salah satu simbol nasionalisme yang kuat di Indonesia.



Hingga kini pun, Kebyar Kebyar masih sering dikumandangkan dalam perayaan hari kemerdekaan,i bahkan menjadi lagu wajib yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia.



4.Jayalah Selamanya

Band Bagindas merilis lagu bertema kemerdekaan berjudul Jayalah Selamanya, pada 22 Agustus 2023. Lagu itu merupakan hadiah band tersebut untuk HUT ke-78 RI, pada tahun lalu.



Dalam lagu kolaborasi dengan Ipang Lazuardi tersebut, Bagindas ingin memperlihatkan kebanggaan dan kecintaan mereka kepada bangsa dan Tanah Air mereka, Indonesia.

