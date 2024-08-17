Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan dengan Bahasa Isyarat, Tuai Pujian Netizen

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |19:02 WIB
JAKARTA - Prilly Latuconsina selalu punya cara tak biasa untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Jika di tahun sebelumnya Prilly mengibarkan bendera merah putih di bawah laut, di HUT RI ke-79 tahun ini, Prilly memperingatinya dengan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.

Melalui video yang diunggahnya di Instagram, Prilly bersama rekannya, Meizani mengucapkan selamat untuk HUT RI ke-79 dengan bahasa isyarat Indonesia (Bisindo) yang biasa digunakan oleh komunitas tuli.

Prilly yang mengenakan outer tunik dari kain tenun Sumba itu mulanya memperkenalkan diri bersama temannya menggunakan bahasa Isyarat. Lalu, dia mengucapkan 'Selamat Hari Kemerdekaan  Indonesia 79 Tahun'.
Melalui keterangan unggahannya, bintang film Budi Pekerti itu mengungkap rasa bahagianya yang secara perlahan mulai menggunakan bisindo setelah selama ini berusaha mempelajarinya. Rupanya disela-sela kesibukannya, Prilly selama ini mempelajari bahasa isyarat.

"Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun! Senang rasanya sekarang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat Indonesia setelah meluangkan waktu belajar di sela-sela kesibukan kita," ujar Prilly dikutip dari unggahan Instagram @prillylatuconsina96, Sabtu (17/8/2024). 

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada rekannya yang tak kenal lelah belajar bahasa isyarat bersamanya selama ini. 

"Terima kasih sudah menjadi teman belajarku yang sama-sama punya kemauan untuk cepat bisa. Sampai komunikasi sehari-hari lewat whatsapp aja kirim-kiriman video bahasa isyarat supaya bisa tambah lancar. Sampai ke sesi belajar berikutnya," tandasnya. 

 

