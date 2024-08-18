SPECIAL HUT RI: 7 Aktor Indonesia Pernah Berperan Jadi Soekarno dalam Film

JAKARTA – Aktor Indonesia pernah berperan jadi Soekarno dalam film. Sosok presiden pertama Indonesia ini tak hanya dikenal kharismatik namun juga perannya dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.



Tak jarang, kisahnya diangkat ke layar lebar dan sosoknya diperankan oleh sederet aktor ternama Indonesia. Siapa saja aktor yang pernah berperan sebagai orang nomor satu di Indonesia tersebut?



7 Aktor Indonesia Pernah Berperan Jadi Soekarno



1.Ario Bayu



Ario Bayu pernah berperan jadi sang presiden dalam film Soekarno yang dirilis pada 2013. Film tersebut bercerita tentang sang presiden, sedari kecil hingga berhasil memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.



Dalam film arahan Hanung Bramantyo itu, dia beradu akting dengan Maudy Koesnaedi dan Lukman Sardi. Menariknya, Ario Bayu tak hanya sekali menjadi Soekarno. Dalam film Kadet 1947, dia juga dipercaya untuk berperan sebagai Presiden Soekarno.



2.Umar Kayam

Almarhum Umar Kayam pernah berperan sebagai Soekarno dalam film legendaris G30-S/PKI. Film tentang pengkhianatan Partai Komunis Indonesia (PKI) ini selalu diputar setiap 30 September di berbagai stasiun televisi.



Film karya Arifin C. Noer ini dirilis pada 1984. Meskipun kehadirannya dalam film tersebut hanya sebentar, namun peran Umar Kayan sebagai Soekarno terbilang sangat krusial.



3.Tio Pakusadewo

Aktor Indonesia pernah berperan jadi Soekarno selanjutnya adalah aktor veteran, Tio Pakusadewo. Dia berperan sebagai Soekarno dalam film Pantjasila: Cita-Cita & Realita yang dirilis pada 17 Agustus 2016.



Film arahan Tino Saroengallo itu bercerita tentang pidato Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 1 Juni 1945. Momen itu sekaligus menjadi peringatan Hari Kelahiran Pancasila.



4.Deva Mahenra

Deva Mahenra juga pernah dipercaya sebagai Soekarno dalam film Tjokroaminoto: Guru Bangsa yang dirilis pada 9 April 2015. Selain Deva, film arahan Garin Nugroho itu melibatkan sederet aktor papan atas Tanah Air.



Reza Rahadian misalnya, berperan sebagai Tjokroaminoto, bangsawan asal Jawa yang selalu memperjuangkan hak rakyat. Ada pula Christine Hakim yang sekaligus bertindak sebagai produser dalam film itu.



5.Baim Wong

Baim Wong juga pernah berlakon sebagai Soekarno dalam film Ketika Bung di Ende. Dalam film arahan Viva Westi itu, Baim beradu akting dengan aktor veteran Tio Pakusadewo, Niniek L. Karim, dan Paramitha Rusady.



Dirilis pada 2013, film Ketika Bung di Ende berkisah tentang momen pengasingan Soekarno di Flores, NTT, pada 1933. Sayangnya, film ini cukup sulit ditemukan mengingat penayangannya sangat terbatas.

