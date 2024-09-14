Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

SPECIAL REPORT: Perseteruan Panas Celine Evangelista dan Stefan William

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |12:35 WIB
SPECIAL REPORT: Perseteruan Panas Celine Evangelista dan Stefan William
SPECIAL REPORT Perseteruan Panas Celine Evangelista dan Stefan William. (Ilustrasi: Uci Alrasyid/Okezone)
JAKARTA - Hubungan Celine Evangelista dan Stefan William memanas. Hal tersebut bermula dari unggahan Instagram sang aktor yang memperkenalkan anak ketiganya kepada publik, pada 25 Agustus silam.

Kala itu, dia membagikan foto bersama Ria Andrews dan anak laki-laki mereka, Noah Cure Andrews Umboh yang lahir pada 11 September 2023. Dia menyebut, Baby Noah mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga kecilnya. 

Perlu waktu setahun bagi Stefan William untuk akhirnya membagikan kabar baik kelahiran putranya. Dia beralasan, ingin menciptakan kenangan dan menikmati kehidupan damai bersama keluarga barunya.

“Sekarang, kami siap untuk membagikan cerita tentang Noah kepada publik,” katanya dalam unggahan tersebut.

Postingan Stefan William yang membagikan kabar bahagia itu kemudian ditanggapi sang mantan istri, Celine Evangelista. Dia mengaku, tak mau tahu tentang kehidupan baru mantan suaminya.

Saat ini, fokus dan prioritas hidup Celine hanya bekerja demi bisa memberikan kehidupan layak untuk keempat anaknya. “Sebagai ibu dan bapak, saya akan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang,” tuturnya.

Dia bahkan sempat mendoakan agar anak Stefan William tersebut bisa tumbuh dengan bahagia dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya.

SPECIAL REPORT Perseteruan Panas Celine Evangelista dan Stefan William
SPECIAL REPORT Perseteruan Panas Celine Evangelista dan Stefan William. (Ilustrasi: Uci Alrasyid/Okezone)

Sesuatu yang menjadi barang mahal bagi kedua putranya, Lucio dan Koa. Sejak bercerai dari Stefan pada 18 Oktober 2021, sang aktor memilih tinggal di Bali dan memulai kehidupan baru bersama Ria Andrews. 

Tahun lalu, Celine Evangelista sempat mengungkapkan bahwa sulit sekali bagi kedua anaknya untuk berkomunikasi apalagi bertemu dengan Stefan. Sebagai ayah, Stefan bahkan tidak memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada anak-anaknya.

Namun hubungan mantan suami istri ini kembali mencair ketika Stefan William bertemu kedua anaknya di Jakarta, pada awal 2024. Bahkan Juli lalu, Stefan tampak menemani Lucio dan Koa yang hadir dalam acara yang dipandu Celine.

 

