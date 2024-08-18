SPECIAL HUT RI: 10 Film Bernapaskan Kemerdekaan

JAKARTA – Film bernapaskan Kemerdekaan ini cocok Anda tonton di akhir pekan. Tema tentang kemerdekaan selalu menarik untuk ditonton karena mampu membakar semangat nasionalisme Anda.



10 Film Bernapaskan Kemerdekaan



1.Soekarno



Film biografi tentang presiden pertama Indonesia ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi Ario Bayu, Maudy Koesnaedi, dan Lukman Sardi. Dirilis pada 2013, film ini membeberkan kehidupan masa muda Soekarno hingga menjadi presiden pertama Indonesia.



2.Kartini

Hanung Bramantyo menggarap tokoh emansipasi wanita Indonesia ini dalam film Kartini yang dirilis pada 2017. Kisahnya tentang perjuangan Kartini (Dian Sastro) dalam menyetarakan pendidikan perempuan di era 1890-an. Dibantu sang adik dan sahabatnya, dia membangun sekolah untuk wanita. Dian beradu akting dengan Reza Rahardian dan Adinia Wirasti dalam film ini.



3.Merah Putih

Film Merah Putih bercerita tentang lima pemuda yang dipertemukan saat menempuh pendidikan di Sekolah Tentara Rakyat. Mereka bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat Agresi Militer Belanda pada 1947. Film arahan Yadi Sugandi ini dibintangi Donny Alamsyah, Lukman Sardi, serta Darius Sinathrya.



4.Tjoet Nja’ Dhien

Film lawas ini bercerita tentang pahlawan wanita Tjoet Nja’ Dhien yang diperankan oleh aktris Christine Hakim. Disutradarai Eros Djarot, film yang dirilis pada 1988 ini bercerita tentang perjuangan Tjoet Nja’ Dhien melawan Belanda saat Perang Aceh pada 1873.



5.Doea Tanda Mata

Film bernapaskan kemerdekaan selanjutnya adalah Doea Tanda Mata yang disutradarai Teguh Karya dan dirilis pada 1988. Film yang dibintangi Alex Komang ini bercerita tentang Goenadi yang rela meninggalkan kehidupan normalnya untuk bergabung dengan kelompok pergerakan kemerdekaan.

