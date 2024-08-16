6 Artis Korea Pernah Terlibat Kasus DUI, Masuk Bui hingga Karier Hancur

ARTIS Korea pernah terlibat kasus DUI menjadi pembahasan hangat ketika Suga BTS diduga mengendarai skuter listrik dalam keadaan mabuk. Kepolisian Yongsan diketahui memeriksa sang rapper terkait kasus tersebut pada minggu ini.

Skandal DUI rapper 31 tahun itu memang cukup menyita perhatian karena JTBC sempat salah mengunggah video CCTV yang membuat Suga ramai dihujat K-netz. Namun begitu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kasus tersebut.

Kasus DUI memang merupakan salah satu pelanggaran hukum yang cukup serius di Korea Selatan. Tak jarang para artis yang terlibat kasus ini mendapat kritik keras publik, masuk bui, bahkan terpaksa mundur dari dunia keartisan.

1.Kim Sae Ron

Kim Sae Ron terlibat kecelakaan mobil pada Mei 2022. Kala itu, dia menabrak pembatas jalan, pohon, dan trafo listrik di kawasan Hangdong, Seoul, Korea Selatan. Dalam persidangan diketahui, sang aktris dalam keadaan mabuk saat kecelakaan itu terjadi.

Meski tak dipenjara dan hanya diharuskan mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkannya, namun karier Kim Sae Ron langsung redup. Semua proyeknya ditangguhkan dan dia didepak dari agensi. Untuk bertahan hidup, dia melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu.

2.Kwak Do Won

Aktor senior Korea, Kwok Do Won ditangkap polisi akibat berkendara sambil mabuk, pada 2022. Kala itu, dia tertangkap basah tertidur di dalam mobil yang terparkir di tengah jalan. Sang aktor mengaku, tertidur di mobilnya akibat pengaruh alkohol. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam kasus tersebut.

3.Kim Hyun Joong

Bintang Boys Over Flowers ini pernah tersandung kasus DUI pada Maret 2017. Saat melakukan uji alkohol, polisi menemukan kadar alkohol dalam darah sang aktor mencapai 0,075 persen. Angka itu melebihi batas atas uji alkohol yang kala itu hanya 0,05 persen. Akibat kasus tersebut, surat izin mengemudinya ditahan polisi dan dia harus membayar denda.

4.Shin Hye Sung

Personel boy group Shinhwa, Shin Hye Sung juga harus berurusan dengan hukum karena mabuk saat berkendara, pada 11 Oktober 2022. Dia ditangkap setelah warga menemukan dia tertidur di dalam mobilnya yang terparkir di tengah jalan.

Saat pemeriksaan, dia menolak menjalani uji kadar alkohol dan ketahuan mengendarai mobil yang bukan miliknya. Pengadilan Distrik Seoul Timur kemudian memutuskan sang idol mendapat hukuman 6 bulan penjara dengan 1 tahun masa percobaan.