Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Alien Romulus, Kembalinya Makhluk Menyeramkan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |08:55 WIB
Sinopsis Film Alien Romulus, Kembalinya Makhluk Menyeramkan
Sinopsis film Alien Romulus (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Alien: Romulus akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Alien: Romulus adalah film horor fiksi ilmiah asal Amerika Serikat tahun 2024 yang disutradarai dan ditulis bersama oleh Fede Álvarez. 

Diproduksi oleh Scott Free Productions dan Brandywine Productions, film ini merupakan bagian ketujuh dari waralaba Alien dan berfungsi sebagai interquel mandiri yang berlatar antara peristiwa di film Alien (1979) dan Aliens (1986). 

Film ini dibintangi oleh Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn, dan Aileen Wu. Ceritanya mengisahkan sekelompok pemuda kolonialis luar angkasa yang, saat menjelajahi stasiun luar angkasa yang terbengkalai, harus berhadapan dengan makhluk xenomorph.

Sinopsis film Alien Romulus
Sinopsis film Alien Romulus

Menurut ulasan Rotten Tomatoes film ini mendapatkan 82% dari 162 kritikus memberi film tersebut ulasan positif, dengan peringkat rata-rata 7,1 dari 10.

Sinopsis Film Alien Romulus

Rain, seorang wanita muda, bekerja di Jackson's Star, sebuah koloni penambangan di planet tersebut. Ia ditemani oleh Andy, sebuah "sintetik" yang tugas utamanya adalah menjaganya. Ketika Rain menyadari bahwa ia masih harus bekerja bertahun-tahun di tambang tersebut, ia menerima tawaran Tyler untuk mengunjungi stasiun luar angkasa yang sudah ditinggalkan dan mengambil ruang tidur kriogenik yang mungkin masih berfungsi. 

Ruang tidur ini akan membantu dirinya, Kay—adik Tyler yang sedang hamil—dan teman-teman lainnya pergi ke planet terpencil Yvaga, di mana kondisi hidup jauh lebih baik. Tyler membutuhkan Andy untuk ikut serta, karena android ini memiliki kemampuan untuk mengakses bagian-bagian dalam stasiun yang terdiri dari dua bagian, yaitu Romulus dan Remus.

Mereka mencapai stasiun dengan menggunakan pesawat luar angkasa Corbelan, yang dipiloti oleh Navarro. Tyler, Bjorn—sepupunya, dan Andy menaiki stasiun tersebut. Mereka menemukan ruang tidur kriogenik, tetapi sayangnya ruang tidur tersebut kekurangan "bahan bakar kriogenik". 

Mereka menemukan sebuah ruangan di mana beberapa kartrid energi disimpan, tetapi saat mereka masuk, pintu-pintu menutup di belakang mereka. Mereka segera diserang oleh makhluk-makhluk seperti laba-laba yang juga disimpan di ruangan tersebut. Rain dan Navarro datang untuk menyelamatkan mereka. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement