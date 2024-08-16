Sinopsis Film Alien Romulus, Kembalinya Makhluk Menyeramkan

JAKARTA - Sinopsis film Alien: Romulus akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Alien: Romulus adalah film horor fiksi ilmiah asal Amerika Serikat tahun 2024 yang disutradarai dan ditulis bersama oleh Fede Álvarez.

Diproduksi oleh Scott Free Productions dan Brandywine Productions, film ini merupakan bagian ketujuh dari waralaba Alien dan berfungsi sebagai interquel mandiri yang berlatar antara peristiwa di film Alien (1979) dan Aliens (1986).

Film ini dibintangi oleh Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn, dan Aileen Wu. Ceritanya mengisahkan sekelompok pemuda kolonialis luar angkasa yang, saat menjelajahi stasiun luar angkasa yang terbengkalai, harus berhadapan dengan makhluk xenomorph.

Sinopsis film Alien Romulus

Menurut ulasan Rotten Tomatoes film ini mendapatkan 82% dari 162 kritikus memberi film tersebut ulasan positif, dengan peringkat rata-rata 7,1 dari 10.

Sinopsis Film Alien Romulus

Rain, seorang wanita muda, bekerja di Jackson's Star, sebuah koloni penambangan di planet tersebut. Ia ditemani oleh Andy, sebuah "sintetik" yang tugas utamanya adalah menjaganya. Ketika Rain menyadari bahwa ia masih harus bekerja bertahun-tahun di tambang tersebut, ia menerima tawaran Tyler untuk mengunjungi stasiun luar angkasa yang sudah ditinggalkan dan mengambil ruang tidur kriogenik yang mungkin masih berfungsi.

Ruang tidur ini akan membantu dirinya, Kay—adik Tyler yang sedang hamil—dan teman-teman lainnya pergi ke planet terpencil Yvaga, di mana kondisi hidup jauh lebih baik. Tyler membutuhkan Andy untuk ikut serta, karena android ini memiliki kemampuan untuk mengakses bagian-bagian dalam stasiun yang terdiri dari dua bagian, yaitu Romulus dan Remus.

Mereka mencapai stasiun dengan menggunakan pesawat luar angkasa Corbelan, yang dipiloti oleh Navarro. Tyler, Bjorn—sepupunya, dan Andy menaiki stasiun tersebut. Mereka menemukan ruang tidur kriogenik, tetapi sayangnya ruang tidur tersebut kekurangan "bahan bakar kriogenik".

Mereka menemukan sebuah ruangan di mana beberapa kartrid energi disimpan, tetapi saat mereka masuk, pintu-pintu menutup di belakang mereka. Mereka segera diserang oleh makhluk-makhluk seperti laba-laba yang juga disimpan di ruangan tersebut. Rain dan Navarro datang untuk menyelamatkan mereka.