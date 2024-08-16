Sinopsis Film Trinity Traveler, Cinta dan Perjalanan

JAKARTA - Sinopsis film Trinity Traveler akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Trinity Traveler adalah sebuah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2019.

Disutradarai oleh Rizal Mantovani, film ini diadaptasi dari buku karya Trinity, yang juga dikenal sebagai seorang penulis perjalanan terkenal.

Film ini dibintangi oleh Maudy Ayunda, Hamish Daud, Rachel Amanda, dan beberapa aktor ternama lainnya. Cerita film ini mengikuti kehidupan dan perjalanan karier Trinity yang diangkat dari novel karyanya sendiri.

Sinopsis Film Trinity Traveler

Trinity (Maudy Ayunda) meraih sukses besar dengan menerbitkan buku pertamanya, yang langsung menjadi bestseller. Buku tersebut menceritakan kisah-kisah perjalanannya yang juga merupakan hobi utamanya.

Seiring dengan popularitasnya, Trinity semakin dikenal dengan julukan "Trinity Traveler" dan menerima beasiswa untuk melanjutkan studi S2 di Filipina. Meskipun sibuk dengan berbagai kegiatan, Trinity tetap setia menjalani hobinya, yaitu traveling.

Namun, usia yang semakin dewasa membuat orang tua Trinity mendesaknya untuk segera menikah, dengan harapan agar dia lebih bahagia. Di tengah tekanan tersebut, Trinity kembali bertemu dengan Paul (Hamish Daud), seorang fotografer handal yang juga sangat sibuk.