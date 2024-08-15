Sinopsis Film The Eight Hundred, Kisah Perang China vs Jepang

JAKARTA - Sinopsis film The Eight Hundred akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Eight Hundred adalah film drama perang sejarah Tiongkok tahun 2020 yang disutradarai dan ditulis bersama oleh Guan Hu.

Film ini dibintangi oleh Huang Zhizhong, Oho Ou, Wang Qianyuan, Jiang Wu, Zhang Yi, Du Chun, Vision Wei, Li Chen, dan Yu Haoming. Cerita dalam film ini diangkat dari peristiwa nyata, yaitu pertahanan Gudang Sihang di Shanghai pada tahun 1937 oleh pasukan Tentara Revolusi Nasional (NRA) Tiongkok selama Pertempuran Shanghai dan Perang Perlawanan Tiongkok terhadap Agresi Jepang, yang juga dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang Kedua.

Sinopsis Film The Eight Hundred

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 88% berdasarkan 25 ulasan kritikus, 78% berdasarkan 100+ ulasan pengguna, dengan peringkat rata-rata 6,8/10.

Pada awal Perang Tiongkok-Jepang Kedua, yang juga merupakan bagian dari Perang Dunia II, Tentara Kekaisaran Jepang menginvasi Shanghai dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pertempuran Shanghai. Setelah menahan serangan Jepang selama lebih dari 3 bulan dan mengalami kerugian besar, tentara Tiongkok terpaksa mundur karena risiko terkepung.

Letnan Kolonel Xie Jinyuan dari Resimen ke-524, Divisi ke-88 Tentara Revolusi Nasional, yang kekurangan perlengkapan, memimpin 452 perwira dan prajurit muda untuk mempertahankan Gudang Sihang melawan Divisi ke-3 Tentara Kekaisaran Jepang yang berjumlah sekitar 20.000 tentara.

Pertempuran heroik ini menjadi perjuangan terakhir yang hampir bunuh diri melawan Jepang di bawah perintah dari Panglima Tertinggi Nasionalis Tiongkok, Chiang Kai-shek.