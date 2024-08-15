Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Eight Hundred, Kisah Perang China vs Jepang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |21:03 WIB
Sinopsis Film The Eight Hundred, Kisah Perang China vs Jepang
Sinopsis film The Eight Hundred (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Eight Hundred akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Eight Hundred adalah film drama perang sejarah Tiongkok tahun 2020 yang disutradarai dan ditulis bersama oleh Guan Hu. 

Film ini dibintangi oleh Huang Zhizhong, Oho Ou, Wang Qianyuan, Jiang Wu, Zhang Yi, Du Chun, Vision Wei, Li Chen, dan Yu Haoming. Cerita dalam film ini diangkat dari peristiwa nyata, yaitu pertahanan Gudang Sihang di Shanghai pada tahun 1937 oleh pasukan Tentara Revolusi Nasional (NRA) Tiongkok selama Pertempuran Shanghai dan Perang Perlawanan Tiongkok terhadap Agresi Jepang, yang juga dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang Kedua.

Sinopsis Film The Eight Hundred
Sinopsis Film The Eight Hundred

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 88% berdasarkan 25 ulasan kritikus, 78% berdasarkan 100+ ulasan pengguna, dengan peringkat rata-rata 6,8/10.

Sinopsis Film The Eight Hundred

Pada awal Perang Tiongkok-Jepang Kedua, yang juga merupakan bagian dari Perang Dunia II, Tentara Kekaisaran Jepang menginvasi Shanghai dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pertempuran Shanghai. Setelah menahan serangan Jepang selama lebih dari 3 bulan dan mengalami kerugian besar, tentara Tiongkok terpaksa mundur karena risiko terkepung. 

Letnan Kolonel Xie Jinyuan dari Resimen ke-524, Divisi ke-88 Tentara Revolusi Nasional, yang kekurangan perlengkapan, memimpin 452 perwira dan prajurit muda untuk mempertahankan Gudang Sihang melawan Divisi ke-3 Tentara Kekaisaran Jepang yang berjumlah sekitar 20.000 tentara. 

Pertempuran heroik ini menjadi perjuangan terakhir yang hampir bunuh diri melawan Jepang di bawah perintah dari Panglima Tertinggi Nasionalis Tiongkok, Chiang Kai-shek. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement