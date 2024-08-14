Sinopsis Film Renegades, Operasi Penemuan Emas Nazi

JAKARTA - Sinopsis film Renegades akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Renegades, yang dikenal sebagai American Renegades di Amerika Serikat, adalah film aksi thriller berbahasa Inggris yang dirilis pada tahun 2017.

Film ini disutradarai oleh Steven Quale dan ditulis oleh Luc Besson serta Richard Wenk. Dibintangi oleh Sullivan Stapleton, J. K. Simmons, dan Charlie Bewley, film ini mengisahkan tentang tim Navy SEAL yang ditugaskan untuk menyelamatkan emas Nazi yang disimpan dalam brankas bank di sebuah kota yang tenggelam di dasar danau di Bosnia.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat 11% berdasarkan 19 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,2/10.

Sinopsis Film Renegades

Pada bulan Agustus 1944, pasukan Jerman memutuskan untuk memindahkan lukisan-lukisan yang mereka rampas serta sekitar 25 ton emas batangan dari Paris ke lokasi yang aman.

Emas tersebut kemudian dibawa ke kota kecil di Bosnia, Bosansko Grahovo, dan disimpan dalam brankas bank. Pasukan Jerman menangkap semua penduduk kota, namun seorang anak laki-laki berhasil melarikan diri.

Pada tahun 1995 di Sarajevo, di tengah perang Bosnia, tim Navy SEAL AS yang menyamar sebagai jurnalis berhasil menangkap dan mengevakuasi Jenderal Serbia Bosnia, Milić, yang bertanggung jawab atas banyak kekejaman.

Namun, operasi rahasia mereka terbongkar, dan tim tersebut terpaksa melarikan diri dari kejaran pasukan Serbia dengan menggunakan tank, yang menyebabkan kerusakan besar di seluruh kota. Sesampainya di markas, mereka mendapat teguran keras atas tindakan mereka dan diberi cuti selama tiga hari.

Salah satu anggota tim, Stanton Baker, memiliki hubungan asmara dengan seorang pelayan lokal bernama Lara dan pergi ke rumahnya. Tak lama setelah itu, beberapa penjahat yang dipimpin oleh saudara Lara, Milenko, datang dan menuntut sesuatu darinya. Beruntung, pemimpin tim, Matt Barnes, tiba tepat waktu dan berhasil mengusir para penjahat. Lara kemudian memutuskan untuk mengungkap bahwa para penjahat tersebut mengincar emas batangan yang ia simpan, yang bernilai sekitar $150,000.