Pangeran Lantang Ungkap Tantangan Proses Syuting Serial Montir Cantik

JAKARTA - Pangeran Lantang pemeran Gerry dalam Montir Cantik mengungkapkan pengalamannya selama proses syuting serial Vision+ tersebut. Dia mengaku, tak sulit menyelami perannya.

Pasalnya, karakter Gerry yang ceria, murah senyum, berambisi menjadi pembalap, dan punya attitude baik sedikit banyak mencerminkan karakter asli dirinya. “Mungkin perbedaannya, Gerry punya perawakan lebih dewasa,” ujarnya.

Sang aktor menambahkan, proses syuting serial itu juga lebih cepat dari jadwal semula. Namun karena syuting dilakukan di beberapa tempat, dia mengaku, ada beberapa kesulitan yang dirasakannya.

“Menurut aku, adegan yang paling susah itu ya adegan balap karena kita syutingnya bukan di arena balap. Jadi tantangannya ya harus bisa membayangkan kalau adegan balap ini dilakukan di arena aslinya,” kata Pangeran Lantang.

Cerita lain di lokasi syuting turut diungkap oleh Gaby Hartanto, pemeran Vera dalam serial Montir Cantik. Gaby mengaku, harus mengumpulkan banyak energi untuk memerankan karakternya tersebut.

Sedangkan Rafael Adwel mengaku, tertarik dengan karakter Angga yang diperankannya karena ada banyak adegan menantang selama proses syuting.